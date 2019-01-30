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HDP İzmir İl Örgütü’nde açlık grevi yapanlara operasyon: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 02:57 | Son Güncelleme

İzmir’de, PKK/KCK’nın talimatları doğrultusunda kitleleri ayakta tutma ve terör örgütü liderine sözde uygulanan tecriti protesto etmek için HDP İzmir İl Örgütü’nde açlık grevi yapanlara yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK terör örgütüne yönelik yeni bir operasyonun düğmesine basıldı.

İzmir’de, PKK/KCK’nın talimatları doğrultusunda kitleleri ayakta tutma ve terör örgütü liderine sözde uygulanan tecriti protesto etmek için HDP İzmir İl Örgütü’nde açlık grevi yapanlara yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK terör örgütüne yönelik yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Operasyon kapsamında savcılık tarafından, PKK/KCK’nın talimatları doğrultusunda kitleleri ayakta tutma ve terör örgütü liderine sözde uygulanan tecriti protesto etmek için HDP İzmir İl Örgütü’nde açlık grevi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) yapılan operasyonda, 16 şahıs gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütün sözde bayrağını simgeleyen çok sayıda eşarp, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan 1 şüphelinin Sivas’ta terör PKK/KCK terör örgütü üyesi olmaktan 3 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu ifade edildi.
Operasyonla ilgili işlemlerin TEM Şubesinde devam ettiği belirtildi.

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