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HDP İzmir Milletvekili Çepni:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

"Öğrenciler 'OTDÜ'de yurt yapılmalıdır, ihtiyaç var fakat bu, kavaklık alanda değil başka bir alanda yapılmalıdır' diyor"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, ODTÜ'lü öğrencilerin, üniversite yerleşkesinde kavaklık alanda değil, başka bir yerde yurt yapılmasını istediğini söyledi.

Çepni, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (OTDÜ) yerleşkesinde yapılacak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çepni, yerleşke içindeki 40 dönümlük arazide yapılacak yurt binası için yüzlerce kavak ağacının direnişe rağmen kesildiğini belirterek, "Bu alan orman vasfını yitirmiş bir alan değil, tam tersine ormanlaşmış bir alandır. Burada 27 kuş türü, 29 farklı ağaç ve çalı türü, 75 de otsu bitki türü var. Kavaklık denilen yer böyle bir alan." dedi.

Öğrencilerin, üniversitenin yurt ihtiyacını bildiğini ancak bunun KYK'ye değil üniversiteye ait olması gerektiğini savunduğunu dile getiren Çepni, öğrencilerin bu taleplerini üniversitenin yönetim kademesinin dikkate almadığını iddia etti.

Çepni, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenciler 'OTDÜ'de yurt yapılmalıdır, ihtiyaç var fakat bu kavaklık alanda değil başka bir alanda yapılmalıdır' diyor. Arkadaşlarımız, 'KYK yurdu aslında bir AKP yurdudur. Yani bu yurt AKP'nin OTDÜ'ye gönderdiği bir truva atıdır.' ifadelerini kullanıyorlar. OTDÜ'nün eleştiren, sorgulayan, reddeden, itiraz eden, özgürlükçü, ülkenin temel sorunlarına sahip çıkan öğrenci profilinin karşısına sorgulamayan ve tümüyle itaat eden bir öğrenci profili yetiştirme amaçlı yapılıyor."

Murat Çepni, yapılan inşaatın imar izninin olmadığını, rektörlüğün de yerleşkeye polis sokmasının kanunsuz olduğunu savundu.

KYK inşaatına itiraz için pazar günü OTDÜ'de bir buluşma gerçekleştirileceğini belirten Çepni, halkın kendilerine destek vermesini istedi.

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HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni TBMM

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