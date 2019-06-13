HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü:

İşçilerin kıdem tazminatı hakkının da büyük bir saldırı altında olduğunu iddia eden Pekgözegü, şunları söyledi:

"Kıdem tazminatı ve bireysel emeklilik sistemi adı altında, sermayeyi besleyen sisteme geçişle ilgili kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. Bunlar, emekçilerin elinde kalan son kazanımlardır. 23 Haziran seçimlerinin hemen arkasından bireysel emeklilik sistemi ve kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili harekete geçilecektir. Bireysel emeklilik sistemi zorunlu hale getirilecek ve bu da fona aktarılacak. Bu, büyük bir tehlike. Kıdem tazminatının fona devriyle, kıdem tazminatı işveren sorumluluğu olmaktan çıkarılmak isteniyor. İş güvencesi ortadan kaldırılmak isteniyor. İşsizlik ve güvencesiz çalışma daha da büyüyecektir. Kıdem tazminatı, emeklilik hakları ve sosyal haklarımıza işçiler ve emekçiler olarak sahip çıkalım."

