HABER

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

"Asgari ücret ile geçinmek çok zordu, yaşadığımız şu günlerde enflasyon etkisiyle imkansız hale geldi"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Asgari ücret ile geçinmek çok zordu, yaşadığımız şu günlerde enflasyon etkisiyle imkansız hale geldi." dedi.

Pekgözegü, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, yılın enflasyon hedefinin altında kapatılacağını açıkladığını hatırlattı.

Pekgözegü, "Sayın Bakan siz nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de zam yağmuru var. Haberiniz var mı? Zam, sele döndü. Motorine, benzine, çaya, şekere, elektriğe, sigaraya, içkiye zam geldi. Araçlara yüzde 10'a varan zam gelmesi bekleniyor. Doğalgaz açıklanmadı ama yolda görünüyor." diye konuştu.

Ülkenin "tarihinin en büyük ekonomik kriziyle sarsıldığını" öne süren Pekgözegü, "Hazine ve Maliye Bakanı'nın gayri ciddi açıklamaları üzüntü vericidir." ifadesini kullandı.

İşsizliğin tarihi zirvesine çıkarak 4,6 milyona ulaştığını, iş aramayan işsizlerle birlikte işsiz sayısının 7 milyonun üstüne çıktığını, her 4 gençten birinin işsiz olduğunu dile getiren Pekgözegü, şöyle devam etti:

"Asgari ücret ile geçinmek çok zordu, yaşadığımız şu günlerde enflasyon etkisiyle imkansız hale geldi. Gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan aşırı yükseliş, halkın en geniş kesimlerinin sağlıklı gıdaya erişiminin önünde engel oluyor. TÜİK'in verileri giderek güvenilir olmaktan çıktı ancak vatandaş cebini biliyor ve cebi yanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantı yaptı biliyorsunuz. Hayat pahalılığı, onları da öyle vurdu ki densizlik gibi olmasın ama kendilerine yüzde 45 zam yaptılar. Memurlar ve emekliye ise damat enflasyonu oranında yüzde 5 zam yapıldı."

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklamasıMeclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması
BM’den Suudi Arabistan’ın G20 ev sahipliğini engelleme çağrısıBM’den Suudi Arabistan’ın G20 ev sahipliğini engelleme çağrısı
Anahtar Kelimeler:
ekonomi Enflasyon HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü TBMM zam

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Son dakika! AK Parti'den 'kabine revizyonu' ve 'sistem tartışması' ile ilgili açıklama

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

İYİ Parti'den TRT hakkında 'Osman Öcalan' ile ilgili suç duyurusu

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.