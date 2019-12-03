HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "TÜİK'in değil halkın enflasyonu hesaplanarak asgari ücret belirlenmelidir." dedi.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de işçilerin çok büyük bölümünün asgari ücret ile çalıştığını, tamamına yakınının borç batağı içerisinde olduğunu öne sürdü.

Ekonomik kriz nedeniyle piyasa koşullarında belirlenen fiili ücretin yasal asgari ücretin altında olduğunu savunan Pekgözegü, "Yoksulluk sınırının altında belirlenen asgari ücretten bir de vergi kesiliyor. Anayasaya göre vergi görevi herkesin mali gücüne göre tanımlanmıştır. Çalışanları artı değeri yaratanlar olarak düşünürsek çalışanların emeklerinin değeri yokmuş gibi görülüyor." diye konuştu.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işçilerin söz sahibi olmadığını iddia eden Pekgözegü, Asgari Ücret Belirleme Komisyonunun işçiler aleyhine yapılandırıldığını, antidemokratik bir komisyon olduğunu öne sürdü.

Komisyonun, kendi belirlediği enflasyonu baz aldığını, asgari ücretin sermaye yanlısı olgu ile belirlendiğini savunan Pekgözegü, şunları kaydetti: