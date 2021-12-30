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HDP İzmir saldırısı davasında arbede! Salona komandolar girdi

30.12.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de HDP İl Başkanlığına düzenlenen saldırı davasında ortalık karıştı. Çıkan arbedede bazı izleyiciler cezaevinde görevli jandarmalara saldırıp darp etmeye çalışınca salona jandarma komando timi girdi. Arbedenin ardından sanık Onur Gencer, cezaevine gönderilirken mahkeme başkanı ise duruşmayı 24 Ocak 2022 tarihine erteledi.

HDP İzmir saldırısı davasında arbede! Salona komandolar girdi

İzmir'de HDP İl Başkanlığına yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Onur Gencer'in önünden geçen bir kadın Gencer'e tükürünce, Gencer de kadına küfürlü sözle karşılık verdi. Bunun üzerine salonda arbede çıktı. Bazı izleyiciler cezaevinde görevli jandarmalara saldırıp darp etmeye çalışınca salona jandarma komando timi girdi. Çıkan arbedenin ardından sanık Onur Gencer, cezaevine gönderilirken mahkeme başkanı ise duruşmayı 24 Ocak 2022 tarihine erteledi.

"BU ADAM EĞİTİMLİ BİR KATİLDİR"

İzmir’de 17 Haziran 2021 tarihinde, HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, Poyraz’ın yakınlarının sanığa pet şişe fırlatmasının ardından salonda arbede çıkmıştı. Sanığın tekrar salona getirilmesiyle tansiyon yeniden yükseldi. Gencer'in kimlik tespiti yapılırken Pervin Buldan, mahkeme başkanına yönelik, "Bu adam eğitimli bir katildir. Buna ona göre davranın" diye tepki gösterdi.

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Avukatlardan bazıları salonda görevli polislerin silahsız olması gerektiğini söyledi. Mahkeme heyeti bunun üzerine silahı olan polislerin salon dışına çıkmasına karar verirken, bu kez de avukatlar jandarmaların uzun namlulu silahlarının şarjörlerini çıkarmaları gerektiğini söyledi. Avukatların bu talebini de kabul eden heyet, iddianame hakkında avukatlara söz verdi. Olayın ardından üzerinde yakalanan silah ve bıçakla ilgili açılan dava, Deniz Poyraz'ın öldürülmesiyle ilgili dava ile birleştirildi.

YENİDEN ARBEDE ÇIKTI

Avukatların konuşmasının ardından duruşmaya ara verilirken, bu sırada dışarı çıkmak için tutuklu sanık Onur Gencer'in önünden geçen bir kadın Gencer'e tükürünce, Gencer de kadına küfürlü sözle karşılık verdi. Bunun üzerine salonda tekrar arbede çıktı. Çıkan arbede de bazı izleyiciler cezaevinde görevli jandarmalara saldırıp darp etmeye çalışınca salona jandarma komando timi girerek arbedeyi yatıştırdı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çıkan arbedenin ardından sanık Onur Gencer, cezaevine gönderildi. Mahkeme başkanı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Ocak 2022 tarihine erteledi.

BULDAN HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili dava sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
İzmir HDP Halkların Demokratik Partisi
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