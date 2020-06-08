HDP: “Kapalı Kapılar Ardında İttifak Görüşmelerine Karşıyız”

HDP eş Genel başkanı Pervin Buldan, hükümetin gelecek seçimlerde HDP ile ittifak yapılmaması için önlemler almaya başladığını savunarak, “HDP tüm partilere kapısını açacak; isteyen gelir, istemeyen gelmez” dedi. Buldan, kapalı kapılar ardında ittifak görüşmelerini de kabul etmeyeceklerini ifade etti. "Berberoğlu tahliye edildi HDP'liler cezaevinde" HDP’nin bir süre önce başlattığı “Demokratik Mücadele Programı” kapsamında Eş Başkanlar Doğu ve Güneydoğu illerini ziyaret etti. Eş Genel Başkan Pervin Buldan Kars’taydı. Kars İl Örgütünü ziyaret eden Buldan, burada partililere hitaben bir konuşma yaptı. Buldan, HDP’lilere ayrı hukuk uygulandığını savunarak, “Berberoğlu tahliye edildi, Güven ve Farisoğulları cezaevinde; ayrı bir hukuk derken tam da bunu kastediyoruz. Son süreçte TBMM'ye yapılan darbede 3 milletvekili gözaltına alınıp tutuklandı. Daha sonra CHP’li Enis Berberoğlu pandemi gerekçesiyle tahliye edildi. Ancak Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, diğer belediye eş başkanları ve milletvekillerimiz gibi cezaevinde kaldılar. İşte HDP’lilere ayrı bir hukuk uygulanıyor derken tam da bunu kastediyoruz. HDP’li ya da CHP’li ayrımı yapmıyor bu virüs. Cezaevlerinde ayrım yapmadan bütün insanlara bulaşma tehlikesi taşıyor. Eğer dürüst davranırsanız, eğer biraz vicdanınız varsa, eğer biraz 'demokratız' diyorsanız cezaevindeki arkadaşlarımızın da acilen tahliye edilmesi gerekiyor” dedi.

‘HDP Kapatılsın’ tartışmaları Son günlerde sık sık gündeme gelen “HDP kapatılsın” tartışmalarına da değinen Buldan, “Şimdi bütün TV kanallarında 'HDP kapatılsın kapatılmasın mı' tartışması yapılıyor. HDP dört duvardan ibaret bir parti değildir, kapısına kilit vurulacak bir parti değildir. Siz insanların beyninde, yüreğinde, vicdanında HDP’yi kapatamazsınız. Tüm bunlar AKP hükümetinin çaresizliğinin göstergesidir. Anketlerde düşüş yaşadıklarını gördükleri andan itibaren yaptıkları tek şey HDP’ye saldırmak, vurmaktır. HDP'yi kriminalize etmektir. Şunu açık ifade etmek istiyorum ki, AKP küçüldükçe HDP daha çok büyüyor, daha çok oy kazanıyor. Çünkü bizler Türkiye'de barışın, demokrasinin, özgürlüklerin güvencesiyiz” dedi. “HDP’nin Kapısı Tüm Partilere Açık” HDP ve diğer partilerin ittifaklarına da vurgu yapan Buldan, “HDP tüm partilere kapısını açacak; isteyen gelir, istemeyen gelmez” diye konuştu. Buldan, “Şimdi HDP'yi bir öcü parti olarak gösteriyorlar ve önümüzdeki seçimlerde bizimle ittifak yapılmaması için önlemler almaya başladılar. Bakalım biz başkalarıyla ittifak yapacak mıyız? Kazandıran ve kaybettiren bir pozisyonda olan milyonlarca insanın oy verdiği bir parti başkalarına gitmek yerine diğer partilere kapısını açacak, şeffaf ve demokratik bir ittifakın kapısını açacak. Vallahi isteyen gelir, istemeyen gelmez. Bu kadar basit ve nettir bizim anlayışımız” şeklinde konuştu.