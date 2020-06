HDP: “Kapalı Kapılar Ardında İttifak Görüşmelerine Karşıyız”

Kapalı kapılar ardında ittifak görüşmelerini kabul etmediklerine dikkat çeken Buldan, şöyle devam etti; ”Hiç kimse kapalı kapılar ardından HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak. Bunu kabul etmiyoruz, halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız şeffaf ve açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız tüm muhalefet partilerine açık. Gelecek, bizimle ittifak yapacak tüm muhalefet partilerine kapımız açık. “

Sancar ‘Gelin hep birlikte mücadele edelim’

Buldan ile aynı saatlerde Batman’da bulunan diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar da, ortak demokrasi mücadelesi için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Parti binası önünde halka hitap eden Sancar, “Biz diyoruz ki; gelin Türkiye’nin tüm demokratları, iyi insanları, vicdanlı insanları bir araya gelelim birlikte mücadele edelim. Çünkü adalet, barış, onurlu yaşam, özgürlük hepimizin meselesidir. Türkiye’deki her bir karış toprakta yaşayan herkesin meselesidir. Biz bütün iyi insanlarla bütün vicdanlı insanlarla bütün demokrasi güçleriyle birlikte mücadele çağrısı yapıyoruz. Buna hazır ve açık olduğumuzu her yerde söylüyoruz. Ama buradan şu sonuç çıkmasın; HDP yalnız kaldığı için böyle çağrılar yapıyor, kendine destek arıyor. HDP hiç yalnız kalır mı? HDP halktır, HDP bütün ülke için demokrasi istiyor, bütün ülke için adalet istiyor ve bu ülkeye barışı getirmek için söz veriyor. Bunları birlikte yapalım diyoruz bütün halkların temsilcilerine, bütün demokratlarına. Gelin hep birlikte mücadele edelim” diye konuştu.