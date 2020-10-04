HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de aralarında olduğu çok sayıda HDP'linin gözaltına alınmasıyla Kobani soruşturması 6 yıl sonra yeniden gündem oldu. Bilgen, görevinden uzaklaştırılırken yerine Kars Valisi Türker Öksüz getirildi.

Şu anda milletvekili olan 7 HDP'li hakkında ise fezleke hazırlanıyor.

Kobani soruşturmasının diğer dosyalardan farklı olduğunu belirten gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde yaşananlara dikkat çekerek çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

HDP'nin kapatılmasının artık yüksek sesle dillendirileceğini belirten Saymaz, diğer bir seçenek olarak da HDP'nin Meclis'ten çekilmesinin gündeme gelebileceğini iddia etti.

