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HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

Vatan Partisi, "devletin bağımsızlığına, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerin odağı haline geldiği" iddiasıyla HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

Vatan Partisi adına bugün başvuru yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili taleplerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki ilgili makama ilettiklerini söyledi.

Geçmiş dönemde aynı taleple 2 ayrı başvuru daha yaptıklarını hatırlatan Senem, "Bu parti, 2016 yılında bir özerklik bildirisi yayınlamıştı. Kongrelerinde bölücülüğü savunan ve Kürdistanı kuracaklarını açıklayan sloganlar atılmış ve Abdullah Öcalan'ı öven konuşmalar yapılmıştı. O çerçevede şubat ayında başvurumuzu yapmıştık." dedi.

68. MADDE!

Senem, HDP'nin kasımda Diyarbakır'daki gençlik kongresinde de benzer ifadelerin kullanıldığını vurgulayarak, "HDP, anayasamızın 68'inci maddesine göre yasal olarak faaliyet yapacak bir parti durumunda değil. Benzer faaliyetlerin 10'da birini yapan partiler geçmişte Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı." diye konuştu.

'BU PARTİNİN ÖNÜ KESİLMELİDİR'

31 Mart yerel seçimlerine yönelik olarak kamuoyuna da çağrı yapan Senem, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda onların yerel yönetimlerince hendekler açtılar, şehirlerimizin caddelerine bombalar döşendi. Yüzlerce insanımız öldü, askerimiz ve polislerimiz şehit oldu. 'Böyle bir partiye mart ayında yetki vererek aynı manzaraya yol açmayalım' diye milletimize çağrı yapıyorum. Yerel seçimlerde bu millet, bu partinin önünü kesmelidir."

İTTİFAK İDDİALARI!

Senem, bir gazetecinin, bazı partilerin HDP ile ittifak yapacağı iddialarını hatırlatması üzerine, "(Gönül işbirliği) filan diyorlar ama açık açık Güneydoğu'da HDP'ye oy verecekleri Batı'da ise HDP'nin o partilere oy vereceği konuşuluyor. Bu vahim bir manzaradır." değerlendirmesinde bulundu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Vatan Partisi HDP Yargıtay Nusret Senem

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