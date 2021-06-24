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HDP Kapatılması Durumunda Nasıl Bir Yol İzleyecek?

24.06.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP’nin kapatılma davasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Eş Genel Başkan Mithat Sancar, partinin kapatılması halinde izleyecekleri yolla ilgili ilk ipuçlarını verdi

HDP Kapatılması Durumunda Nasıl Bir Yol İzleyecek?

HDP’nin kapatılma davasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Eş Genel Başkan Mithat Sancar, partinin kapatılması halinde izleyecekleri yolla ilgili ilk ipuçlarını verdi. Sancar, HDP’nin kapatılması halinde ne yapılacağına bileşenlerinin karar vereceğini belirterek, “Sonuç ne olursa olsun, HDP halkların ortak iradesinin evi olarak, seçim ne zaman yapılırsa yapılsın o seçimlerin sonucunu belirleyecek olan bir yolu halkla birlikte mutlaka bulacaktır” dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Tunceli’ye gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar önce esnafı ziyaret etti. Ziyaretin ardından, 1938 Dersim İsyanı liderlerinden Seyit Rıza’nın heykeline karanfil bırakan Sancar burada toplanan halka hitap etti.

Konuşmasına kapatma ve Kobani davalarıyla başlayan Sancar, her iki davanın da hukuksuz ve intikam amaçlı olduğunu söyledi. “Her iki davanın da amacı irademizi teslim almaktır, boynumuzu önümüze eğdirmektir” diyen Sancar, HDP’nin kapatılması halinde izleyecekleri yolla ilgili ipuçları verdi.

Partinin kapatılmamasına çalışacaklarını vurgulayan Sancar, kapatılması halinde ne yapacaklarına HDP bileşenleriyle birlikte karar vereceklerini söyledi. Kapatma olsa bile seçim sonucuna etki edeceklerini savunan Sancar, “Biliyorum duymak istediğiniz birçok şey var. Dava ile ilgili ne olacak, HDP nasıl bir yol izleyecek? Size iki şey söyleyeceğim. Birincisi HDP’yi hiç kimse kapatamaz. HDP yoluna devam edecek. Mücadeleyle, demokrasi ittifakıyla ve halkların ortak iradesiyle HDP’yi mutlaka ama mutlaka yaşatacağız. Bir de seçimlerde ne olacak diye soruyorlar. Ne yapacaksınız diyorlar. Biz diyoruz parti kapatılmayacak ama ola ki kapattılar. O zaman sizinle birlikte karar vereceğiz; halkımıza soracağız, birlikte mücadele ettiğimiz demokrasi güçlerine soracağız. Onlarla tartışacağız, somut yolu onlarla belirleyeceğiz ama bir şeyin garantisini vereyim size: Sonuç ne olursa olsun, HDP halkların ortak iradesinin evi olarak, seçim ne zaman yapılırsa yapılsın o seçimlerin sonucunu belirleyecek olan bir yolu halkla birlikte mutlaka bulacaktır” dedi.

“Ülkenin geleceğini belirleyecek her adımda HDP gücünü ortaya koyacaktır”

Sancar, ülkenin geleceğine dair her adımda HDP’nin gücünü ortaya koyacağını ifade ederek şöyle konuştu; “Siyasi ağırlığımızı, bu ülkenin geleceği, inançların özgürlüğü ve halkların eşitliği üzerine kurmanın yolunu birlikte bulacağız. Mutlaka ama mutlaka geleceği de bu şekilde birlikte kuracak bir ağırlık oluşturup seçimlere yansıtacağız. Sizin iradenizi bu ülkenin yönetimine taşımak boynumuzun borcudur. Bunu sizlerle yapacağız. Başka yerlerde de halkımızla buluşacağız. Demokrasi güçleriyle de konuşacağız. Ama bir şeyden emin olun. Ülkenin geleceğini belirleyecek her adımda HDP gücünü en etkili şekilde ortaya koyacaktır. Herkes hesabını buna göre yapsın."

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