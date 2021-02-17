'HDP kapatılsın mı?' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Optimar Araştırma Şirketi hazırladı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "Sizce HDP kapatılmalı mı?" isimli anketin sonuçlarını paylaştı.

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili en büyük desteği HDP'nin kapatılmasını gündeme getiren Devlet Bahçeli’nin liderliğini yaptığı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tabanı veriyor.

YÜZDE 66 'EVET' ÇIKTI

Anket katılımcılarının yüzde 66’sı HDP'nin kapatılmasını isterken, yüzde 17,6 "fikrim yok", yüzde 16,4 ise "hayır" cevabını verdi.

CHP SEÇMENİ NE DEDİ?

Anketin partilere göre dağılımında ise, AK Parti'ye oy verenlerin 'yüzde 78'i, MHP'ye oy verenlerin 'yüzde 82'si, İYİ Parti'ye oy verenlerin 'yüzde 72'si, CHP'ye oy verenlerin 'yüzde 52'si ve HDP'ye oy verenlerin 'yüzde 7,2'si kapatılsın dedi.

Ayrıca en fazla 'hayır' oyunu ise HDP'liler dışında 'yüzde 31,8' ile CHP'ye oy verenler kullandı.



