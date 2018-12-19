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HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

SEÇİM HABERLERİ  | 19.12.2018 14:30 | Son Güncelleme

HDP'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde Kars Belediye Başkanı adayı Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen oldu.

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

HDP'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde Kars Belediye Başkanı adayı Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen oldu.

Kars'ın mevcut belediye başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta. Karaçanta,2014'te yapılan seçimlerde 11 bin 127 oy ile Kars Belediye Başkanı seçilmişti.

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

Ayhan Bilgen 1970 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde yüksek tahsil gördü. Bunun yanında Özgür Gündem ve Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Mazlum-Der Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Mayıs 2006'da kurumda iki yıl için genel başkanlığa seçildi.

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde HDP 'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı olmuştur. Daha sonra Haziran 2014'te Halkların Demokrat Partisi'nin ikinci olağan kongresiyle genel başkan yardımcılığına getirildi.

2015 yılında yapılan 25. Dönem Genel Seçimleri'nde Kars'tan HDP milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye genelinde yapılan erken seçimlerde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olarak göreve başlamıştır.

2015 Ağustos ayında HDP'nin ilk parti sözcüsü oldu.

(T24)

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