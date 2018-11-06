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HDP Kayseri milletvekili adayına 1,5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan ve aralarında tutuksuz yargılanan Halkların Demokratik Partisi'nin  (HDP), 24 Haziran seçimlerindeki Kayseri milletvekili adayı Kenan M.'nin de yer aldığı 4 kişiye, 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan ve aralarında tutuksuz yargılanan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), 24 Haziran seçimlerindeki Kayseri milletvekili adayı Kenan M.'nin de yer aldığı 4 kişiye, 1 yıl 3 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin geçen 10 Ağustos'ta, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Kenan M., HDP Milletvekili adayı Zenun O.'nun kardeşi Abdülazim O., Necmettin Y. ve Armağan E. polis ekipleri tarafından 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 4 kişiden HDP milletvekili adayı Kenan M. tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, diğer zanlılar ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldular.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Aldülazim O, Armağan E. ve Necmettin Y. ve tutuksuz sanık HDP Kayseri milletvekili adayı Kenan M. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler beraatlarını istedi.
'SOSYAL MEDYA HESABIMI SORUMSUZCA KULLANIYORDUM'
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları hatırlamadığını iddia eden tutuklu sanık Necmettin Y., "Sosyal medya hesaplarımı sorumsuzca kullanıyordum. İnternet kafelerden giriş yaptığımda çoğu zaman hesabımı açık bırakıp, gidiyordum. Hiç bir terör örgütünü desteklemedim. Hepsini kınıyorum. Ülke hepimizin. Pişmanım. Kararınıza saygı duyuyorum" şeklinde konuştu. Terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmadığını öne süren HDP Kayseri Milletvekili adayı tutuksuz sanık Kenan M., ise, "Her hangi bir terör eylemi içinde yer almadım. Bugüne kadar sabıkam dahi yok. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, HDP Kayseri Milletvekili adayı olan tutuksuz sanık Kenan M. ile tutuklu sanıklardan Necmettin Y. ve Armağan E.'yi, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün, tutuklu sanık Abdülazim O.'yu da aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutuklu yargılanan sanıkların tahliyelerine karar verdi. Heyet, tüm sanıkların cezalarının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek, cezaları erteledi.

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