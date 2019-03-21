HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının kimlik çatışması şeklinde lanse edilmemesi gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yeni Zelanda'da iki camide cuma namazı için toplanan Müslümanlara düzenlenen terör saldırısını kınadığını belirtti.

Bu olayın Türkiye'de siyaset malzemesi yapıldığını öne süren Gergerlioğlu, "Mesele bir Müslüman-Hristiyan çatışması değildir. Mesele ister Hristiyan ister Müslüman olsun faşizan eğilimler arasındaki bir çatışmadır. Bu menfur olay, kimlik çatışması şeklinde lanse edilmemelidir." diye konuştu.

Türkiye'deki cezaevlerinde açlık grevlerinin yapıldığını dile getiren Gergerlioğlu, 1 Mart'tan itibaren açlık grevine katılanların sayısının 7 bin civarında olduğunu iddia etti. Gergerlioğlu, açlık grevlerindeki artışın vahim bir gelişme olduğunu söyleyerek "İktidarın konuya duyarlı olması gerekirken, hiç umursamadığını görüyoruz. Bu insanlar adalet ve barışın gerçekleşmesi için, tecridin kalkması ve Türkiye'de konuşmanın önünün açılması için cezaevlerinde ve dışarıda açlık grevlerine devam ediyorlar. İktidarın açlık grevleri konusunda gereken adımları atması gerekir." şeklinde konuştu.