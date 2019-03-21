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HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

"(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Mesele bir Müslüman-Hristiyan çatışması değildir. Mesele ister Hristiyan ister Müslüman olsun faşizan eğilimler arasındaki bir çatışmadır"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının kimlik çatışması şeklinde lanse edilmemesi gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yeni Zelanda'da iki camide cuma namazı için toplanan Müslümanlara düzenlenen terör saldırısını kınadığını belirtti.

Bu olayın Türkiye'de siyaset malzemesi yapıldığını öne süren Gergerlioğlu, "Mesele bir Müslüman-Hristiyan çatışması değildir. Mesele ister Hristiyan ister Müslüman olsun faşizan eğilimler arasındaki bir çatışmadır. Bu menfur olay, kimlik çatışması şeklinde lanse edilmemelidir." diye konuştu.

Türkiye'deki cezaevlerinde açlık grevlerinin yapıldığını dile getiren Gergerlioğlu, 1 Mart'tan itibaren açlık grevine katılanların sayısının 7 bin civarında olduğunu iddia etti. Gergerlioğlu, açlık grevlerindeki artışın vahim bir gelişme olduğunu söyleyerek "İktidarın konuya duyarlı olması gerekirken, hiç umursamadığını görüyoruz. Bu insanlar adalet ve barışın gerçekleşmesi için, tecridin kalkması ve Türkiye'de konuşmanın önünün açılması için cezaevlerinde ve dışarıda açlık grevlerine devam ediyorlar. İktidarın açlık grevleri konusunda gereken adımları atması gerekir." şeklinde konuştu.

Gözaltılar ve cezaevleri konusuna çok önem verdiklerini söyleyen Gergerlioğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun cezaevleri ziyaretleri yapmasını istedi.

Gözaltılar ve yargılamalar esnasında sıkıntılar yaşandığını iddia eden Gergerlioğlu, Ankara Yüksel Caddesi'nde eylem yapan bir kişinin gözaltına alınırken darbedildiğini, bu konuda yetkililerin gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.

Kendisine birçok cezaevinden mektuplar geldiğini aktaran Gergerlioğlu, bu mektupları da basın toplantısında okudu.

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu terör saldırısı Yeni Zelanda

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