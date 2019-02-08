HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na gönderdiğim soru önergesine verilen cevaba göre, 27. yasama döneminde komisyona bin 432 başvuru yapılmış. Bunların 831'inin cezaevleri, 161'i adil yargılanma hakkı, 110'u ise sağlık haklarına ilişkin." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye tarafından hakkındaki yakalama kararı sebebiyle Mısır'a gönderilen Muhammed Abdulhafız Hüseyin'in ülkesine iade edilmesine ilişkin soru önergesi verdiğini belirtti.

Cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını öne süren Gergerlioğlu, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na gönderdiğim soru önergesine verilen cevaba göre, 27. yasama döneminde komisyona bin 432 başvuru yapılmış. Bunların 831'inin cezaevleri, 161'i adil yargılanma hakkı, 110'u ise sağlık haklarına ilişkin. İlk 3 sırayı açık ara bu hak ihlalleri almış. 831 hak ihlal başvurusu, cezaevlerinde önemli sorunların olduğunu gösteriyor. Komisyonun üyesiyim ve aynı zamanda İnsan Hakları Komisyonu'na en çok başvuran milletvekiliyim. Bin 432 başvurunun sadece 600'ü, yani yüzde 40'ı benden gitmiş. Çünkü, yıllardır insan hakları savunucuyum ve bana çok insan hakkı başvurusu geliyor, anında bunları komisyona iletiyoruz." diye konuştu.