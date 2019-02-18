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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 14:11 | Son Güncelleme

"Susarak örgüt propagandası yapma gibi dünya tarihinde eşine rastlanmayan bir suçlamayla karşı karşıyayım"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin, "Susarak örgüt propagandası yapma gibi dünya tarihinde eşine rastlanmayan bir suçlamayla karşı karşıyayım." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, HDP’nin 27-28 Ekim 2018'de Diyarbakır’ın Sur ilçesinde düzenlediği "Ortadoğu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü" adlı konferansta bir konuşma yaptığını söyledi.

Kendisinin de konferansta dinleyici olarak bulunduğunu belirten Gergerlioğlu, hakkında savcılık tarafından "susarak örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla fezleke hazırlandığını ve TBMM Başkanlığına gönderildiğini öne sürdü.

Gergerlioğlu, fezlekeyi hazırlayan savcı hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve HSK'ye suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Kendisinin konferansta bir konuşma yapmadığının altını çizen Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Sayın Hamza Yokuş'a hatırlatıyoruz; yasalara en başta kendileri uymalılar. Savcı Hamza Yokuş, suç uydurmuştur ve bundan dolayı suç işlemiştir. Bu nedenle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz ve kendisini HSK'ye şikayet ediyorum. Savcı makamında olabilirsiniz ancak ifade özgürlüğü içerisindeki bir konuşmayı terör örgütü propagandası olarak lanse edip ardından da bu toplantıda hiçbir söz almayan bir kişiyi susarak örgüt propagandası yaptığı iddiası gibi gülünç bir iddiayla suçlayamazsınız. Bir gün bu topraklara hukuk mutlaka geri gelecektir. Bu denli hukuksuzluğun olduğu bir yerde, konuşmadığım halde 'susarak örgüt propagandası yaptın' gibi inanılmaz bir suçlamayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu sadece benim değil tüm milletin sorunudur. "

Gergerlioğlu, "Susarak örgüt propagandası yapma gibi dünya tarihinde eşine rastlanmayan bir suçlamayla karşı karşıya olan bir milletvekiliyim. Hukuksuzluklar bana yapılmakla kalmıyor vatandaşa da yapılıyor. Biz ister bize ister başkasına yapılsın, milletimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. Bu konular hakkında gereken yasal hukuki işlemleri başlatıyoruz." diye konuştu.

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fezleke HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

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