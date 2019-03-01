HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "28 Şubat'lar devam ediyor. Dün de yapılanların hesabı sorulmamıştı, bugün de 28 Şubat aynen yaşanıyor. İktidar, zayıf gördüğü kesimlere yönelik büyük bir baskı ve hak ihlali yapıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Cezaevleri Alt Komisyonu'nun görevini yapmadığını ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine karşı duyarsız kaldığını öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir kuyumcunun soyulduğunu ve soyguncunun, direnen iki kişiyi silahıyla öldürerek, altınları alıp kayıplara karıştığını anlatan Gergerlioğlu, "Yapılan araştırma sonucu soyguncu bulundu ve gözaltına alındı. İşin dehşet verici yönü ise soyguncunun halen görevde olan bir polis memuru olmasıydı." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

"Daha geçen hafta İçişleri Bakanı, tacize uğrayan bir genç kızı suçluyor ve tacizi gerçekleştiren polis memuru hakkında hiçbir işlem yapmıyordu. Bunların üst üste gelmesi manidardır. Ders almak isteyenler için bir derstir ama birileri almak istemiyor. Kimseyi toptan suçlamıyorum. Polis teşkilatımız görevini yapmaya çalışmaktadır ama hata eden birileri varsa, bunu korumaya çalışmak, tacize uğrayanı suçlayarak birilerini korumaya çalışmak işte böyle son derece vahim sonuçlara yol açar."