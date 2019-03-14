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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

"(Avrupa Parlamentosu'nun kararı) Türkiye insan hakları konusunda tüm kazanımlarını kaybetmekte ve her gününü zararla kapatmaktadır. Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaşandığı için bu kararlar alındı"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen "2018 Türkiye Raporu"na ilişkin, "Türkiye insan hakları konusunda tüm kazanımlarını kaybetmekte ve her gününü zararla kapatmaktadır. Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaşandığı için bu kararlar alındı." görüşünü savundu.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AP Genel Kurulu'nda kabul edilen tavsiye kararı niteliğindeki "2018 Türkiye Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın 370 evet 109 hayır ve 143 çekimser oyla alındığını anımsatan Gergerlioğlu, "Bu gerçekten önemli bir karar. Türkiye'nin insan hakları karnesi her geçen gün zayıflıyor. Türkiye, insan haklarında dünya ülkeleri içerisinde son sıralarda yer alıyor. AP kararı bu durumu net bir şekilde gösterdi." dedi.

AP'nin aldığı kararı "üzücü" olarak nitelendiren Gergerlioğlu, "Demokrasi ve hukuk değerlerinin olduğu AB'nin, Türkiye'ye önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin dünya ile buluşması lazım. Türkiye artık iç siyasi gelişmeleri nedeniyle dışlanan, kabul edilmeyen bir ülke durumuna düşmüştür. Bu durum yöneticilerin sebep olduğu üzücü ve utanç verici bir haldir. Türkiye insan hakları konusunda tüm kazanımlarını kaybetmekte ve her gününü zararla kapatmaktadır. Türkiye'de insan hakları ihlalleri yaşandığı için bu kararlar alındı. Bu ihlalleri uzun süredir söylüyoruz. Hükümet görmezden geliyor ama deve kuşu gibi kafasını kuma gömerek gerçekleri saklayamazlar." diye konuştu.

Gergerlioğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Alınan karar AP'deki aşırı sağcıların kararıdır" sözlerini de eleştirerek, "Bu gerçekleri sümen altı etmektir, bunun başka bir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

HDP'li Gergerlioğlu, son bir ay içerisinde 35 kişinin kaçırıldığını, cezaevlerinde insan hakları ihlallerinin yaşandığını, yer sıkıntısı nedeniyle tutukluların vardiya usulü uyumak zorunda kaldığını öne sürdü. Gergerlioğlu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun bu sorunları yerinde görmek amacıyla cezaevlerine gitmeyerek görevini ihmal ettiğini dile getirdi.

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

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