HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Seçim sonuçlarına bazı yerlerde itirazlar yapılıyor ancak seçim kurulları partilere göre karar veriyor. HDP, usulsüz oy kullanımlarının olduğu ve geçersiz oyların çok olduğu birçok yerde başvuru yaptı ancak başvurular kabul edilmiyor." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin aylardır beklediği çok önemli bir seçimi yaşadığını ancak tartışmaların bitmediğini belirtti.

Seçim sonuçlarına bazı yerlerde itiraz edildiğini, seçim kurullarının partilere göre karar verdiğini öne süren Gergerlioğlu, "HDP, usulsüz oy kullanımlarının olduğu ve geçersiz oyların çok olduğu birçok yerde başvuru yaptı ancak başvurular kabul edilmiyor." diye konuştu.

AK Parti'nin seçim sonuçlarına yönelik her itirazının kabul edildiğini aktaran Gergerlioğlu, "İstanbul ve Ankara'da seçim sonuçlarına yönelik itiraz kabul edildi. Sayım yapıldı ve AKP kazanamadı. 'Tekrar sayım yapılsın' dedi ve tekrar sayılıyor. Onların her isteği seçim kurulları tarafından emir telakki ediliyor. Anlaşılan tüm geçersiz oyların sayımı sonrası İstanbul ve Ankara'da AKP kazanamadığı takdirde seçimin tekrarlanması gündeme gelecek. Bu inanılmaz bir durum." değerlendirmesinde bulundu.