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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

"Seçim sonuçlarına bazı yerlerde itirazlar yapılıyor ancak seçim kurulları partilere göre karar veriyor"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Seçim sonuçlarına bazı yerlerde itirazlar yapılıyor ancak seçim kurulları partilere göre karar veriyor. HDP, usulsüz oy kullanımlarının olduğu ve geçersiz oyların çok olduğu birçok yerde başvuru yaptı ancak başvurular kabul edilmiyor." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin aylardır beklediği çok önemli bir seçimi yaşadığını ancak tartışmaların bitmediğini belirtti.

Seçim sonuçlarına bazı yerlerde itiraz edildiğini, seçim kurullarının partilere göre karar verdiğini öne süren Gergerlioğlu, "HDP, usulsüz oy kullanımlarının olduğu ve geçersiz oyların çok olduğu birçok yerde başvuru yaptı ancak başvurular kabul edilmiyor." diye konuştu.

AK Parti'nin seçim sonuçlarına yönelik her itirazının kabul edildiğini aktaran Gergerlioğlu, "İstanbul ve Ankara'da seçim sonuçlarına yönelik itiraz kabul edildi. Sayım yapıldı ve AKP kazanamadı. 'Tekrar sayım yapılsın' dedi ve tekrar sayılıyor. Onların her isteği seçim kurulları tarafından emir telakki ediliyor. Anlaşılan tüm geçersiz oyların sayımı sonrası İstanbul ve Ankara'da AKP kazanamadığı takdirde seçimin tekrarlanması gündeme gelecek. Bu inanılmaz bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Gergerlioğlu, bir an önce seçimin adil bir şekilde sonuçlanmasını beklediklerini vurgulayarak, seçimi etkileyebilecek birçok cezaevinde tutuklulara çeşitli gerekçelerle oy kullandırılmadığını da ileri sürdü.

Cezaevleriyle ilgili çok önemli bir konunun da af veya ceza indirimi tartışmaları olduğunu aktaran Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

"Bu, yüz binlerce insanın beklediği çok önemli bir konudur. Türkiye'de adalet olmadığından dolayı insanlar adil yargılanma olmaksızın cezaevlerine doldurulmuştur ve kapasite üstü bir şekilde koğuşlarda insanlar kalmaktadır. Mutlak suretle bir çözüm bulunmalıdır. Yeni cezaevleri yerine adil olmayan yargılamaların iptali yönünde bir adım atılmalı veya ceza indirimi, af gündeme gelmelidir. Yüz kızartıcı suçlar dışında bir ceza indirimi veya af mutlak suretle gündeme gelmelidir."

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 149 gündür açlık grevinde olduğunu ve cezaevlerinde de açlık grevlerinin devam ettiğini anlatan Gergerlioğlu, "Açlık grevleri büyük bir gerilim oluşturmaktadır. İktidar bir an evvel açlık grevleri konusunda adım atmalıdır." dedi.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin bilgi verdi.

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HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu yerel seçimler

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