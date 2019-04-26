HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Leyla Güven 170 gündür açlık grevindedir. Mutlak suretle iktidarın bu konuda adım atması gerekir." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Hakkari Milletvekili Güven'in 170 gündür açlık grevinde olduğunu ve cezaevlerinden 3 bine yakın kişinin de açlık grevlerine katıldığını söyledi.

Açlık grevlerinde kritik günlere gelindiğini dile getiren Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Demokratik İslam Kongresi" toplantısı dolayısıyla dün Diyarbakır'a gittiklerini ve STK temsilcileri ve din adamlarıyla birlikte konuya bir çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Toplantı sonrasında Türkiye ve dünya kamuoyuna bir çağrı yaptıklarını dile getiren Gergerlioğlu, "Açlık Grevleri İçin Vicdani Çözüm İnisiyatifi adını verdiğimiz bir inisiyatif ile Türkiye ve dünyadaki dini, mezhebi temsilciliklere resmi başvuruda bulunarak, Türkiye'de devam eden açlık grevlerine bir çözüm bulunması için gayret sarf etmelerini isteyeceğiz. Bu mesele, insani bir meseledir. İnsanlar hayatını kaybedebilir. Ölümle yüz yüzeler. Leyla Güven 170 gündür açlık grevindedir. Mutlak suretle iktidarın bu konuda adım atması gerekir." diye konuştu.

