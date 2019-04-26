HABER

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 12:35 | Son Güncelleme

"Leyla Güven 170 gündür açlık grevindedir. İktidarın bu konuda adım atması gerekir"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Leyla Güven 170 gündür açlık grevindedir. Mutlak suretle iktidarın bu konuda adım atması gerekir." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Hakkari Milletvekili Güven'in 170 gündür açlık grevinde olduğunu ve cezaevlerinden 3 bine yakın kişinin de açlık grevlerine katıldığını söyledi.

Açlık grevlerinde kritik günlere gelindiğini dile getiren Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Demokratik İslam Kongresi" toplantısı dolayısıyla dün Diyarbakır'a gittiklerini ve STK temsilcileri ve din adamlarıyla birlikte konuya bir çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Toplantı sonrasında Türkiye ve dünya kamuoyuna bir çağrı yaptıklarını dile getiren Gergerlioğlu, "Açlık Grevleri İçin Vicdani Çözüm İnisiyatifi adını verdiğimiz bir inisiyatif ile Türkiye ve dünyadaki dini, mezhebi temsilciliklere resmi başvuruda bulunarak, Türkiye'de devam eden açlık grevlerine bir çözüm bulunması için gayret sarf etmelerini isteyeceğiz. Bu mesele, insani bir meseledir. İnsanlar hayatını kaybedebilir. Ölümle yüz yüzeler. Leyla Güven 170 gündür açlık grevindedir. Mutlak suretle iktidarın bu konuda adım atması gerekir." diye konuştu.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Başkan Yavaş çarşı esnafını makamında kabul ettiBaşkan Yavaş çarşı esnafını makamında kabul etti
CHP'li Salıcı: Erken seçim talebimiz yokCHP'li Salıcı: Erken seçim talebimiz yok
Anahtar Kelimeler:
leyla güven Ömer Faruk Gergerlioğlu

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Saadet Partisi'ne yeni genel merkez binası bulundu

Saadet Partisi'ne yeni genel merkez binası bulundu

Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm

Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm

İzmir'de, İYİ Parti kurucu üyelerinden Meral Akşener'e kurultay çağrısı

Meral Akşener'e kurultay çağrısı!

Erdoğan, TRT ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

Erdoğan, TRT ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.