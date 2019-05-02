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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

"Cezaevlerinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bir an evvel bu sorunlara çözüm bulunması ve ölümlerin önüne geçilmesi gerekiyor. İnsan hayatı kadar değerli bir şey yoktur"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bir an evvel bu sorunlara çözüm bulunması ve ölümlerin önüne geçilmesi gerekiyor. İnsan hayatı kadar değerli bir şey yoktur." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını savundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen öğretmen Muzaffer Özcengiz'in cezaevinde hayatını kaybettiğini anımsatan Gergerlioğlu, Özcengiz'in, doktorların sağlık durumunun kritik olduğunu ve normal hücrede kalması gerektiği belirten raporuna rağmen, tek kişilik hücrede tutulduğunu iddia etti.

Özcengiz'in ölümünden önce yazdığı dilekçenin de kabul görmediğini ileri süren Gergerlioğlu, Özcengiz’in anayasal haklarının ihlal edildiğini kaydetti.

Bu konuda TBMM Başkanlığına soru önergesi sunduğunu aktaran Gergerlioğlu, "Bu konuda kimse hesap vermeyecek mi? Buradan Adalet Bakanlığına soruyorum, bu nasıl bir skandal. Her türlü hakkı ihlal edilmiş ve sonunda mezara konmuş bir insan var karşımızda. Cezaevlerinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bir an evvel bu sorunlara çözüm bulunması ve ölümlerin önüne geçilmesi gerekiyor. İnsan hayatı kadar değerli bir şey yoktur. " diye konuştu.

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Cezaevleri HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

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