HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde çok büyük bir sıkıntı var. 3 bin 200'e yakın hükümlü ve tutuklu açlık grevinde ve iktidar bu konuya bir çözüm bulmuyor." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de demokrasi ve hukukun ayaklar altında olduğunu ileri sürdü.

Cezaevlerinde çok büyük bir sıkıntı olduğunu savunan Gergerlioğlu, "3 bin 200'e yakın hükümlü ve tutuklu açlık grevinde ve iktidar bu konuya bir çözüm bulmuyor." diye konuştu.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve bazı HDP milletvekillerinin açlık grevinde olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, son günlerde cezaevlerinde 15 tutuklu ve hükümlünün ölüm orucuna başladığını ve durumun son derece kritik olduğunu söyledi. Gergerlioğlu, yaşananlara karşı iktidarın bir an önce çözüm bulmasını istedi.

Türkiye'de barış ve çözüm diyenlerin cezalandırıldığını öne süren Gergerlioğlu, "Prof. Dr. Füsun Üstel, dün cezaevine girdi. Çok değerli bir akademisyen ve sadece barış bildirgesini imzaladığı için cezaevine girdi." ifadesini kullandı.