HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde açlık grevleri ve ölüm oruçlarında gelinen durum son derece sıkıntılıdır. Açlık grevcileri şu anda kritik bir noktaya gelmiştir." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde çok sayıda sorun yaşandığını bu nedenle her hafta aynı konuda basın toplantısı düzenlediğini belirtti.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine cezaevlerinden tutuklu ve hükümlülerin de katıldığını anlatan Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde açlık grevleri ve ölüm oruçlarında gelinen durum son derece sıkıntılıdır. Açlık grevcileri şu anda kritik bir noktaya gelmiştir. Birinci ve ikinci grup ölüm oruçları devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, cezaevlerinde açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülerin annelerinin, 14 Mayıs Salı günü HDP TBMM Grup Toplantısı'na katılmak için geldiği Meclis'ten o günden beri ayrılmadığını bildirdi.

Söz konusu annelerin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşme taleplerinin olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Annelerin isteğinin bir an evvel yerine getirilmesini istiyoruz. Tüm anneler, çocuklarını en iyi şekilde görmek ister. Onlar çocuklarını her hafta daha da zayıflayarak görmektedirler. Bu konu sadece bir partinin değil, tüm toplumun konusudur. 3 bin 200 kişinin canı söz konusudur." diye konuştu.

