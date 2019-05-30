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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

"Yasaları uygulamayan devlet, yasaları uygulamaya başladı ve 3 bin 200 açlık grevcisi, bu grevi bitirdi"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Yasaları uygulamayan devlet, yasaları uygulamaya başladı ve 3 bin 200 açlık grevcisi, bu grevi bitirdi." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Ankara Barosunun bir rapor hazırladığını ve bu raporun son derce önemli olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun dün açıklanan ilerleme raporunda da Türkiye'ye yönelik sert eleştirilerin olduğunu belirten Gergerlioğlu, tüm göstergelerin Türkiye'nin ilerleme değil gerileme içinde olduğunu gösterdiğini savundu.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile cezaevlerindeki bazı tutuklu ve hükümlülerin yaptığı açlık grevlerinin sonlandırılmasına değinen Gergerlioğlu, "Yasaları uygulamayan devlet, yasaları uygulamaya başladı ve 3 bin 200 açlık grevcisi, bu grevi bitirdi." ifadesini kullandı.

Cezaevlerindeki durumun kötüye gittiğini ve her geçen gün yoğun ihlal haberlerinin geldiğini öne süren Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan sorunları anlattı.

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