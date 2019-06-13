HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde binlerce ihlal var ve biz bunu çok iyi takip ediyoruz. İstedikleri kadar üç maymunu oynasınlar, ihlalleri duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gözaltı merkezleri ve cezaevlerinden çok sayıda şikayet aldıklarını, ancak İçişleri Bakanlığı veya Adalet Bakanlığından şikayetlere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığını savundu.

Cezaevlerindeki sorunları her hafta gündeme getirdiklerini belirten Gergerlioğlu, "Adalet Bakanlığından bir ilerleme göremiyoruz. Cezaevleri felç halinde. Kapasite üstü 60-70 bin insan cezaevlerine tıka basa doldurulmuş durumdadır. Sağlık hakkı ihlalleri had safhada, nakiller tıkanmış durumdadır. Bunları Adalet Bakanlığına ilettiğimizde, 'teyit edilmemiş bilgiler iletiyorsunuz' diye cevap veriliyor. Soruşturmadan, araştırmadan bize cevap veriyorlar. Cezaevlerinde binlerce ihlal var ve biz bunu çok iyi takip ediyoruz. İstedikleri kadar üç maymunu oynasınlar, ihlalleri duyurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.