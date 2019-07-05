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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

"Türkiye'de adalet sistemi çökmüş durumda. Cezaevlerinden her gün yeni skandallar duyuyoruz"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Türkiye'de adalet sistemi çökmüş durumda. Cezaevlerinden her gün yeni skandallar duyuyoruz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de adalet sisteminin çöktüğünü ileri sürerek, "Cezaevlerinden her gün yeni skandallar duyuyoruz. Gözaltı merkezlerinde her gün yeni skandallar yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü dönemlerini yaşamakta ve devlet ciddiyeti ayaklar altındadır." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, iki gün önce Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevinde İrfan Kılıç isimli mahkumun kendini yakarak intihar ettiği haberini aldığını ve bunu kamuoyu ile paylaşarak konunun araştırılmasını istediğini belirterek, Kılıç'ın cenazesinin yakınlarına gösterilmeden Elazığ'a gönderildiğini öne sürdü. Kılıç'ın yakınlarının cenazeyi burada ayrıntılı bir şekilde tetkik ettiğini dile getiren Gergerlioğlu, "Kılıç'ın şüpheli bir şekilde öldüğünü ve cenazesinde kurşun ile kesi ve darp izleri olduğunu" ileri sürdü.

Uygur Türklerine zulüm uygulandığına dikkati çeken Gergerlioğlu, "Milyonlarca Uygur Türkü toplama kamplarında Çin Devleti'nin asimilatif politikalarına uğruyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'i ziyaret ettiğini anımsatan Gergerlioğlu, "Uygur Türklerinin, 'mutlu, huzurlu' olduğuna dair beyanları yansıdı. Belli ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Uygur Türklerinin uğradığı mağduriyet hususunda sessizliğini devam ettirecek. Çünkü ortada bir para meselesi var. BM'de çeşitli ülkeler Çin Devleti'ndeki Türklere yapılan zulmü daha iki gün önce eleştirirken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de yetkililerle 50 milyar dolarlık iş hacmini konuşuyordu. Uygur Türklerine zulüm devam ediyor." görüşünü savundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, "maaşımı KHK'lilere bağışlayacağım" açıklaması yaptığını ifade eden Gergerlioğlu, "Sayın Arınç, KHK'lilere haksızlık yapıldığını ve zor durumda olduklarını düşünüyorsanız KHK'lerin iptal edilmesini sağlayın. KHK'liler bir sadaka, para beklemiyor, adalet, vicdan bekliyor. İnsanları çaresizliğe, işsizliğe, depresyona mahkum ettiniz. Sayın Bülent Arınç, çıkmış 'acıyan bir insanım, KHK'lilere üç beş kuruş sadaka vereceğim' diyor. Bu konuya çözüm bulun. Bu konu, tepki çeken maaşınızı KHK'liler üzerinden temizleme konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan sorunları da anlattı.

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Cezaevleri Ömer Faruk Gergerlioğlu

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