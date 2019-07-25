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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

"CHP'nin, KHK'lerin iptaliyle ilgili yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesinin önünde. Umarım Anayasa Mahkemesi KHK'lerin iptali yönünde bir karar alır"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "CHP'nin, KHK'lerin iptaliyle ilgili yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesinin önünde. Umarım Anayasa Mahkemesi KHK'lerin iptali yönünde bir karar alır." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz 2016'da OHAL ilan edildiğini ve 18 Temmuz 2018'de OHAL'in sadece ismen bittiğini savundu.

OHAL'in halen devam ettiğini öne süren Gergerlioğlu, OHAL döneminde 134 bin kişinin KHK'ler ile ihraç edildiğini, birçok vakıf, dernek, sendikanın kapatıldığını, düşünce özgürlüğü üzerinde büyük bir fırtına estirildiğini ve susan, konuşmayan, tedirgin bir toplum oluşturulduğunu iddia etti.

OHAL'in ilanının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun halen yüzde 40 civarında KHK'liyle ilgili işlem yapmadığını belirten Gergerlioğlu, "OHAL Komisyonu tarafından değerlendirilen yüzde 60 oranın yüzde 93'üne ret verilirken, yüzde 7'sine ise kabul verildi. Bunlar son derece düşük rakamlardır." diye konuştu.

CHP'nin, KHK'lerin iptaliyle ilgili yaptığı başvurunun Anayasa Mahkemesinin önünde olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, şöyle devam etti:

"Umarım Anayasa Mahkemesi KHK'lerin iptali yönünde bir karar alır. Çünkü, KHK'ler anayasaya apaçık aykırıdır ve anayasal suç işleyen bir mekanizmayla oluşturulmuştur. Bu çok açıktır. Anayasa, 'KHK'ler OHAL ile sınırlıdır' der ama güya Temmuz 2018'de OHAL bitmesine rağmen KHK'liler işlerine iade edilmemiştir. Aynı zamanda KHK'lerin içerisinde olağanüstü konular olması gerekirken olağan konularda işin içine katılmıştır. KHK rejimi ile ülke yönetilmeye çalışılmıştır. KHK rejiminin bir an evvel bitmesi, anayasal sisteme dönülmesi gerekiyor."

Gergerlioğlu, OHAL döneminde yapılan yargılamalar ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun bazı kararlarını ve cezaevlerinde yaşanan sorunları anlattı.

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KHK OHAL Ömer Faruk Gergerlioğlu

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