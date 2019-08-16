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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2019 12:30 | Son Güncelleme

"(17 Ağustos Marmara Depremi) Siyasi iktidar ve toplum 20 yıl önceki depremden ders almadı. Van depremi de aklımızı başımıza getirmedi"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'ne ilişkin, "Siyasi iktidar ve toplum 20 yıl önceki depremden ders almadı. Van depremi de aklımızı başımıza getirmedi." dedi.

Gergerlioğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Kocaeli, Gölcük, Yalova, İstanbul ve Bursa'da korkunç etkiler yaratan depremin üzerinden 20 yıl geçtiğini anımsatan Gergerlioğlu, 18 bin 373 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 49 bin vatandaşın yaralandığını, 365 bin binanın da hasar gördüğünü anımsattı.

Deprem sonrası çok büyük ihmallerin ortaya çıktığını, olası yeni bir deprem için alınması gereken tedbirlerin hayata geçirilmediğini, sorunların devam ettiğini savunan Gergerlioğlu, "Deprem yaşamımızın bir parçası. Yüzyıllardır deprem yaşadı bu topraklar, yaşamaya devam ediyor. Önlemler alınması gerekiyor." diye konuştu.

Depremin ekonomiye de zarar verdiğini vurgulayan Gergerlioğlu, 2001 ekonomik krizinin bir nedeninin de 17 Ağustos 1999 depremi olduğunu kaydetti.

Söz konusu depremde vatandaşların ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve hapis cezası alan müteahhit Veli Göçer'in tahliye edildiğini anlatan Gergerlioğlu, Göçer'in aynı işi yapmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Siyasi iktidar ve toplumun 20 yıl önceki depremden ders almadığını ileri süren Gergerlioğlu, "Van depremi de aklımızı başımıza getirmedi." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, deprem sonrası rant odaklı anlayışın hakim olduğunu, imar aflarıyla her tarafın betona dönüştürüldüğünü iddia etti.

Bilim insanlarının, Türkiye'nin depreme hazır olmadığı konusunda hemfikir olduklarını anlatan Gergerlioğlu, ülkenin tekrar böyle acı veren felaketler yaşamaması temennisinde bulundu.

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17 ağustos 1999 depremi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

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