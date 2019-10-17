HABER

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

"Ülkede ifade özgürlüğü halen yok. Paketin adı yargı reformu ama sadece yargısal birtakım düzenlemeler içerdiğini söyleyebiliriz"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ülkede ifade özgürlüğü halen yok. Paketin adı yargı reformu ama sadece yargısal birtakım düzenlemeler içerdiğini söyleyebiliriz." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve bir grup milletvekili ile dün Mardin'in Nusaybin ilçesine gittiklerini ve incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Nusaybin'de ağlayan anneleri, babaları, evlatları, genç kadınları, perişan aileleri gördük." ifadesini kullandı.

Yargı reformunun birinci paketinin dün akşam TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını anımsatan Gergerlioğlu, "Teklif, Türkiye'de yargının ana problemlerine, KHK'lilerin büyük sorunlarına, yüz binlerce kişinin mağduriyetine temas etmeyen maddelerle geçti. Ülkede ifade özgürlüğü halen yok. Paketin adı yargı reformu ama sadece yargısal birtakım düzenlemeler içerdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un "hukuki değil siyasi nedenlerle yargılandığını" ileri süren Gergerlioğlu, Kuytul'un tutukluluğuyla ilgili durumu eleştirenlerin de yargılandığını söyledi.

Bazı cezaevlerinde yaşanan sorunlara da değinen Gergerlioğlu, "Hamile kadınların tutuklulukları devam ediyor. Hamilelerin tutukluluğu yasalara aykırıdır. Siz bu insanları cezaevinde tutuyorsunuz." dedi.

Bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektuba ilişkin görüşünü sorması üzerine Gergerlioğlu, mektubun üzücü olduğunu belirtti.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Adalet Bakanı Gül: “Halkbank’la ilgili açılan davanın hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır”Adalet Bakanı Gül: “Halkbank’la ilgili açılan davanın hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır”
Hayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendiHayatını kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz için Kadıköy’de tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk Gergerlioğlu Yargı reformu paketi

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

Meclis'te gerginlik! Destici'den kendisine söz vermeyen Sancar'a: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Son dakika: Haydar Baş'a hapis cezası!

Haydar Baş'a hapis cezası!

Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert tepki

Destici'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sert tepki

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.