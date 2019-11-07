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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 17:52 | Son Güncelleme

"Siyasetin sorunlara çare bulmaması toplumda büyük bir patlama yaşatıyor"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Siyasetin sorunlara çare bulmaması toplumda büyük bir patlama yaşatıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

HDP'li Gergerlioğlu, "Ankara'da polis tarafından gözaltına alındığı sırada taciz edildiğini" iddia eden Meryem Demirel'in, söz konusu polis memuruna yönelik açtığı davanın duruşmasının bugün görüldüğünü de anlattı.

Mahkemenin sanık polisi, 3 gün önce ara duruşmada dinlendiğini bugün öğrendiklerini belirten Gergerlioğlu, "Kolluk güçleri mahkemeyi tesir altında tutuyordu. Hakim bey, çok büyük baskı altındaydı, belli ki bir yerlerden aranmıştı. Hakim yetki belgesi olan avukatların cübbelerini çıkarmasını istedi. Bunların yaşanması üzerine avukat bey reddi hakim talep etti. Bu talep Ağır Ceza'da görüşülecek. Duruşma 5 ay sonraya ertelendi. Mahkemelerden adalet bulamayacaksak niye mahkeme salonları var?" diye konuştu.

Gergerlioğlu, "TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın, kendisinin cezaevi ziyaretlerine katılmasını engellediğini" de iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) hakkındaki açıklamalarına değinen Gergerlioğlu, "Bu konuda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de 'KHK faciadır demek, facia bir söz.' dedi. Allah'tan kork. Devlet katından bile bu ses yükseliyor. İntiharların ve hukuksuzlukların arasında bir adalet bakanı bunu reddediyor. Siyasetin sorunlara çare bulmaması toplumda büyük bir patlama yaşatıyor." sözlerini sarf etti.

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

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