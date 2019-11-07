HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Siyasetin sorunlara çare bulmaması toplumda büyük bir patlama yaşatıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

HDP'li Gergerlioğlu, "Ankara'da polis tarafından gözaltına alındığı sırada taciz edildiğini" iddia eden Meryem Demirel'in, söz konusu polis memuruna yönelik açtığı davanın duruşmasının bugün görüldüğünü de anlattı.

Mahkemenin sanık polisi, 3 gün önce ara duruşmada dinlendiğini bugün öğrendiklerini belirten Gergerlioğlu, "Kolluk güçleri mahkemeyi tesir altında tutuyordu. Hakim bey, çok büyük baskı altındaydı, belli ki bir yerlerden aranmıştı. Hakim yetki belgesi olan avukatların cübbelerini çıkarmasını istedi. Bunların yaşanması üzerine avukat bey reddi hakim talep etti. Bu talep Ağır Ceza'da görüşülecek. Duruşma 5 ay sonraya ertelendi. Mahkemelerden adalet bulamayacaksak niye mahkeme salonları var?" diye konuştu.

Gergerlioğlu, "TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın, kendisinin cezaevi ziyaretlerine katılmasını engellediğini" de iddia etti.