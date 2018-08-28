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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı af tartışması sürerken, HDP'den "Genel af" çağrısı geldi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, insanların artık patlama noktasına geldiğini söyledi ve genel af getirilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinden önce 'kader mahkumlarına' af getirilmesini istediğini belirterek konuyu gündeme taşımıştı. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı yüz kızartıcı suçların kenarda tutularak genel af getirilmesinin Türkiye'yi rahatlatacağını söyledi.

"YÜZ KIZARTICI SUÇLAR KENARDA TUTULSUN"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı yüz kızartıcı suçların kenarda tutularak genel af getirilmesinin Türkiye'yi rahatlatacağını söyledi.

HDP'li vekil, "İnsanlar patlama noktasında ve buna devletin çözüm bulması gerekir. Af, cezaevlerinin ve cezaevlerinde yakınları olanların en önemli konusu." dedi.

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genel af MHP HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu af çağrısı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yüz kızartıcı olmayan suçlar arasında olan, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma, belediye paralarını hiç etme gibi suçlara af gelsin ne olur. Lütfen.!
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