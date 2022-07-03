HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP kongresinde skandal! PKK elebaşı Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar: Savcılık harekete geçti

HDP kongresinde skandal! PKK elebaşı Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar: Savcılık harekete geçti

03.07.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP, 5. Büyük Kongresi’ni ‘Çözüm biziz, sözümüz var’ sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda yaptı. Kongrede tepki çeken anlar yaşandı. Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın posterlerini açmaya çalıştılar. Görevliler müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu 4 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yaşananların ardından harekete geçti.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5’inci Olağan Kongresi Ankara’da gerçekleşti. Kongre esnasında terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruptaki 4 kişi ise gözaltına alındı.

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen HDP 5’inci Olağan Kongresi’nde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunmadı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan kürsüde konuşma yaptığı esnada ise sık sık terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı duyuldu. Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

AW660563_02

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "3 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi 5. Olağan Kongresi’nde atılan sloganlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Şuana kadar 4 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve Başsavcılığımıza sevklerinin sağlanması işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınav görevlilerini şaşkına çevirdi! 'Tabuta girene kadar okuyacağım'Sınav görevlilerini şaşkına çevirdi! 'Tabuta girene kadar okuyacağım'
Rum lider görüşme teklif etti, Erdoğan'ın cevabı gündem oldu!Rum lider görüşme teklif etti, Erdoğan'ın cevabı gündem oldu!
Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak!
Anahtar Kelimeler:
pkk hdp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Eğer gerçekten niyetiniz çözüm olsa bu tür eylemlere musade etmeycksnz
Hdp kesinlikle pkk ve şehir uzantılarıyla arasına mesafe koymalıdır. Irk üzerinden siyasete derhal son vermelidir. (AKSİ HALDE IRKÇI FAŞİST DEDİKLERİ MHP İLE AYNI ÇİZGİDE HAREKET ETMİŞ OLACAKTIR.) Türk milliyetçiliği üzerinden yapılan siyaset ile Kürt milliyetçiliği üzerinden yapılacak siyasetin birbirinden zerre farkı yoktur! Bu ülkenin değişmez ve değiştirilemez ilk 4 maddesini kesinlikle kabul edecektir. İşte o zaman Hdp bizim için türkiyenin partisi olacaktır.
Yok abi yok, bunlar asla vazgeçmeyecekler belli, tabi cahil de çok olunca kandırması da kolay oluyor tabi. Bu apo kim diye soran yok, bunun bize ne faydası olacak diyen yok, hayırdır gardaş ülkeyi mi bölmek istiyorsunuz, amaç bu mu diye soran yok? Ülkeyi bölüp küçük lokma halinde her önüne gelen ülkenin kucağına mı oturtacaksın diye soran yok, apo kürtleri düşünseydi, aponun örgütü pkk neden azerbeycan-ermenistan savaşında ermenistana desteğe gitti, ermeni ile kürtlerin ne alakalası var, zira zamanında ermeniler bu ülkeden defolup giderken en çok canlarını kürtler yakmıştı diye sorar insan..

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

HDP kongresinde skandal!

HDP kongresinde skandal!

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa programını neden iptal etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa programını neden iptal etti?

İlginizi Çekebilir

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.