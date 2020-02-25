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HDP Kongresine Soruşturma

25.02.2020 19:33 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşmada, haftasonu yapılan HDP’nin 4. Olağan Kongresi hakkında soruşturma başlatılması için yaptığı çağrının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı

HDP Kongresine Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP 4. Olağan Kongresi'nde, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarıyla hazırlanan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir."

Beştaş: “Soruşturma kararı kabul edilemez”

Savcılığın bu kararına HDP cephesinden ilk tepki Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş’tan geldi. VOA Türkçe’ye konuşan Danış Beştaş, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bahçeli'nin söylediği yerine getirildi. Bu açıklamadan sonra soruşturmanın açıldığının duyurulması kabul edilemez. Yargının içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Ortada bir suç yok 10 bin kişinin katıldığı görkemli bir kongre var” dedi.

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