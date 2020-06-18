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HDP Konvoyu Yasaklar Arasında Diyarbakır’a Ulaştı

18.06.2020 00:57 | Son Güncelleme

HDP’ye yönelik baskılara dikkat çekmek amacıyla partililerin Edirne ve Hakkari’den eş zamanlı başlattığı yürüyüş Diyarbakır’a ulaştı.Yürüyüş konvoyu izin verilen az sayıdaki HDP’li tarafından karşılandı

HDP Konvoyu Yasaklar Arasında Diyarbakır’a Ulaştı

HDP’ye yönelik baskılara dikkat çekmek amacıyla partililerin Edirne ve Hakkari’den eş zamanlı başlattığı yürüyüş Diyarbakır’a ulaştı.Yürüyüş konvoyu izin verilen az sayıdaki HDP’li tarafından karşılandı.

HDP’nin 1 Haziran’da duyurduğu Demokratik Mücadele Programı kapsamında düzenlediği ‘’Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’’ Hakkari ve Van’ın ardından Diyarbakır’a ulaştı. Konvoyu karşılamak amacıyla çok sayıda partili HDP İl Binası çevresinde toplandı. Ancak bu grupların, polisin bariyerlerle ablukaya aldığı parti binasına yaklaşmasına izin verilmedi.

Parti binası çevresinde bekleyen HDP’liler beklentilerini VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. İsmini vermek istemeyen bir HDP’li, “Özgürlük, barış ve savaşın durması, bu uçan uçakların durması için buradayız. Ben parti yöneticisiyim ama partimin yanına gidemiyorum, içeri giremiyorum. Bizi parti merkezinden bile kovuyorlar. Biz ne kadar adım atsak, kardeşlik için barış için eşitlik için, bize tam tersi şekilde dönüyor” dedi.

Eski Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ise HDP’nin en büyük muhalefet olması nedeniyle hedef olduğunu savunarak, “HDP, HDP'li vekiller, kadın dinamikleri, bu memlekette en büyük ve en çok sesi çıkan muhalefettir, bu nedenle bize saldırıyorlar ama biz önceden de söyledik, ırkçılık, tekçilik karşısında baş eğmedik bundan sonra da eğmeyeceğiz” diye konuştu.

Hatice Göktepe isimli bir partili de binaya yaklaşmalarına izin verilmemesine, ”Umuyoruz ki bu barışa ve demokrasiye vesile olur. Beklentimiz var ama süreç neyi gösterecek bilmiyoruz. Bakın biz buradayız, sabahtan beri buradayız ama içeri giremiyoruz. Bu da bir zulmün durumun başka bir versiyonudur” sözleriyle tepki gösterdi.

Bariyerleri aşmak için uzun süre beklese de geçmelerine izin verilmeyen gruplar polisin uyarısı üzerine dağıldı.HDP binası önünde az sayıda partilinin toplanmasına izin verildi. Parti binası önüne gelenler bazen sosyal mesafeye uymadan bazen uyarak halay çekti. Bir süre önce milletvekilliği düşürülen ve tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Leyla Güven de parti binası önüne gelenler arasındaydı.

VOA Türkçe’ye konuşan HDP İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, yürüyüşün amacına ulaştığını söyledi. Alökmen Uyanık, ”Tıkanan siyasetinin önünü açmaya yoksa HDP'nin belirleyici olduğunu söylemek amacıyla bu yürüyüşü başlattık. İlk günde başlayan tartışmalardan aslında amacına ulaştığını gösteriyor. Yürüyüş bittiğinde ülke demokratikleşmeyecek hemen. Biz en azından kamuoyu oluşturmak, taleplerimizi dile getirmek anlamına başarılı buluyoruz” dedi.

Konvoyun geldiği saatlerde, çocuklarının HDP tarafından dağa gönderildikleri gerekçesiyle parti binası önünde bekleyen ailelerin eylemi de sürüyordu. Polis eylemin yapıldığı çadırın çevresinde önlem aldı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır’a ulaşan konvoy alkış ve sloganlar arasında parti binası önüne geldi. Burada bir süre partililerle selamlaşan HDP heyeti adına DTK Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk konuştu.Öztürk, HDP’nin tek başına muhalefet görevini yürüttüğünü söyleyen Öztürk, “HDP Türkiye halklarının geleceğidir. HDP Türkiye halklarının geleceğinin aydınlanması için tek başına demokratik muhalefeti yürütüyor. Bunun için HDP’yi ortadan kaldırma hayalleri kuranlar var. Onlara bir sözümüz var; onu ancak rüyanızda görürsünüz. HDP bitmez HDP gün be gün büyüyor” diye konuştu.

Konuşmalarına ardından bir süre daha slogan atan grup daha sonra dağıldı. Yürüyüş heyeti içinde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, siyasetteki sıkışmışlığı aşmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Aydeniz, “Türkiye'de oluşturulmak istenen faşist sisteme karşı HDP bir özgürlük alternatifi sunuyor ve bu özgürlük alternatifi Türkiye halklarında, Türkiye muhalefetinde görülmelidir, ona göre davranmalıdır. Amacımız Türkiye'de sıkışmışlığın, siyasetten, ekonomik olarak, toplumsal olarak sıkışmışlıktan bir çıkış yaratmaktır. Bu çıkışın demokratik zeminde olacağına inanıyorum. Bu çıkışın da Kürt sorununun demokratik yol ve yöntemler de geçtiğini söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da bazı görüşmeler yaparak esnafları ziyaret edecek olan HDP heyet daha sonra Adana’ya doğru yola çıkacak.

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