HDP Kulp Saldırısını Kınadı

Diyarbakır’ın Kulp İlçesinde düzenlenen ve 7 kişinin öldüğü bombalı saldırıya HDP Genel Merkezinden de kınama geldi. Bu arada saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı ve Belediye Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

Kulp İlçesinde sivil bir minibüse düzenlenen ve aralarında korucuların da bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya bir tepki de HDP’den geldi. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan imzasıyla yayınlanan mesajda, “Kulp’ta yaşanan saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz” denildi.

Olayla ilgili etkin bir soruşturma yapılmasını isteyen HDP, açıklamasında şunları söyledi; ”Bu asla kabul edilemez durumun acilen ve en etkin biçimde soruşturulması için gerekli adımların atılmasını, sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz. Bugün ilçe başkanımızın göz altına alınması ve Belediye Eş Başkanımızın evinin basılması ciddi bir soruşturma yerine yeni bir algı operasyonu peşinde olunduğuna dair ilk işaretlerdir.” Bu arada saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polisin düzenlediği operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

