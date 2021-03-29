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HDP, Kürşat Ayvatoğlu hakkında Meclis araştırma önergesi verecek

29.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, partisinin, uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeyi TBMM Başkanlığına sunacaklarını belirtti.

HDP, Kürşat Ayvatoğlu hakkında Meclis araştırma önergesi verecek

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "AK Parti'nin yolsuzluk çarkının, büro çalışanı Kürşat Ayvatoğlu üzerinden ifşa olduğunu" iddia etti.

Hiçbir gencin kötü alışkanlık edinmesini istemediklerini vurgulayan Paylan, iktidarın bu olaya yönelik tavrını "Ne zıkkımlandığıyla ilgilendiler." sözleriyle eleştirdi.

Beş yıl önce hurda araba bile alamayan büro çalışanı bir gencin, kısa sürede nasıl böyle bir servet edindiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini savunan Paylan, Ayvatoğlu'nun, "AK Parti'deki yolsuzluk buzdağının görünen kısmı olduğunu" öne sürdü.

BAKAN SOYLU'YA ELEŞTİRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bu konudaki açıklamalarını hatırlatan Paylan, şöyle devam etti:

"Sayın Soylu, uyuşturucuyla ilgileniyorsun da uyuşturucunun, o ciplerin hangi parayla alındığıyla niye ilgilenmiyorsun? İçişleri Bakanı, yolsuzluk, arsızlık, haksız kazanç varsa onun üzerine gitmek ve delillerini yargıya sunmakla sorumlu değil mi? Meclis'i göreve davet ediyoruz. HDP olarak TBMM Başkanlığına araştırma önergemizi sunacağız ve yarın gündeme getireceğiz. Bütün siyasi partiler, yolsuzluk buzdağının görünmez kısmını ortaya çıkarmak için Meclis'in harekete geçmesini sağlamalı, önergemize destek vermeli. AKP'nin bir büro elemanı böyle bir servete kavuşmuşsa, geri kalanını siz düşünün."

HDP'li Paylan, 31 Mart'ta sona erecek kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasını ve vaka sayılarının arttığı bu dönemde, esnafa, işçiye ve çiftçiye destek sağlanarak "güvenceli kapanmaya" gidilmesini istedi.

AA

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sosyal medya HDP Halkların Demokratik Partisi

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