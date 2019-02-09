HDP Leyla Güven'e Mersin’de Destek İstedi

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevinde tecrit edildiği gerekçesiyle eylem yapan HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven’in açlık grevi 100’üncü gününe yaklaştı. HDP Güven’in durumuna dikkat çekmek için ilk olarak Diyarbakır’da düzenlediği mitinglere Mersin’de devam etti. “Adalet, Özgürlük, Demokrasi” sloganıyla düzenlenen miting Yenişehir Tevfik Sırrı Gür stadı meydanındaydı. Mitingi yağmura rağmen kalabalık bir topluluk izledi. Mitingde “Leyla Güven onurumuzdur”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. VOA Türkçe’ye konuşan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli mitingin amacını şöyle açıkladı: “Türkiye giderek büyük bir adaletsizlik cenderesine sıkışıyor. Her şeyden önce, en temel sorununu çözemediği için buralara sürükleniyor. O temel sorun Kürt meselesidir. Kürt meselesi İmralı tecridinin kalkmasıyla çözülebilir çünkü konunun muhatabı bizatihi Öcalan’dır. 2013-15 arasında devlet de bunu gördü. Bütün bu yaşanmışlığa, bu hakikate rağmen bu yokmuş gibi davranıp, savaşta ısrar etmek Türkiye’yi demokrasiden uzaklaştırıyor. Yapmamız gereken adalete, demokrasiye, barışa sahip çıkmaktır. İşte bu nedenle bu mitingleri düzenliyoruz.”

​"Kardeşiyle görüşmesi tecridin sonlandığı anlamına gelmez" Abdullah Öcalan son olarak 12 Ocak’ta, İmralı’ya giden kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmüştü. Ancak Temelli’ye göre bu görüşme Leyla Güven ve açlık grevindeki 300’den fazla diğer tutuklunun grevi sonlandırması için öne sürdükleri talepler konusunda yeterli değil: “Açlık grevinin talebi çok nettir. Evet, aile görüşü ama düzenli aile görüşü… Ve hukukçularıyla, avukatlarıyla düzenli görüşmesi. İktidar yine günü kotarmaya gayret ederek, apar topar Mehmet Öcalan’ı adaya göndermiştir ama adaya gitmek tecridin sonlandığı anlamına gelmez. Leyla Güven’in talebi haklıdır, tecrit sonlanmalıdır.” ​İYİ Parti ile Iğdır tartışması Sezai Temelli, İYİ Parti ile HDP arasında yaşanan Iğdır polemiği üzerine de değerlendirmelerde bulundu. “İYİ Parti’nin aday çıkardığı her yerde aday çıkarmamız kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü İYİ Parti Türkiye siyaseti, Türkiye demokrasisi, hukuk devleti açısından bir tercihte bulunmuyor; HDP karşıtlığını da kendini konumlandırarak milliyetçilik, ayrıştırma, nefret söylemini bizatihi iktidarla aynı tınıda yeniden var ediyor. Tercihimiz barıştır, demokrasidir, bunun karşısında kim varsa ona karşı mücadele etmek bizim vazgeçilmez ilkelerimizden biridir.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ocak ayı sonunda Iğdır’da HDP’nin kazanmaması için burada aday çıkarmayacaklarını söylemişti. Akşener, HDP’nin "İYİ Parti’nin çıkardığı her yerde aday çıkaracağız” tepkisi üzerine de Iğdır'da Cumhur İttifakı’nın tek aday çıkarması halinde onu destekleyeceklerini söylemişti. ​Selahattin Demirtaş VOA Türkçe’nin, cezaevindeki HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sessizliğiyle ilgili sorusunu da yanıtlayan Temelli şunları söyledi: “Selahattin Demirtaş aslında çok uzun süredir sessiz değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Demirtaş mahkemelerinde, savunmalarında çok güçlü bir şekilde sesini çıkartıyor. Türkiye’deki adaletsizliğe, hukuksuzluğa, savaş politikalarına en güçlü eleştiriyi o yapıyor. Bu mücadeleyi onunla omuz omuza sürdürüyoruz, o içeride biz dışarıda. Ama başta Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün arkadaşlarımızın serbest kalmasını istiyoruz.” ​Irak’ın kuzeyinde Türk üssüne saldırı Sezai Temelli 26 Ocak’ta Duhok’taki Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıyı da değerlendirdi: “Sınır ötesi operasyonlara, sınır ötesinde karakol kurma, üs kurma meselesine bir an önce son verilmelidir. Türkiye’nin savaşı sınır ötesine taşıma politikası sonlanmalıdır. Oradaki halkların tepkisi vardır. Siz savaş tezkerelerini çıkarttıkça, oralara da bu savaşı taşıdıkça bu ölümler oluyor. Biz hiçbir yerde ölümlerin olmasını istemiyoruz ve bu tezkere zihniyetine karşı çıkıyoruz.”