HABER

4 belediyeye kayyum atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 07:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. 4 ilçeye kayyum görevlendirildi.

4 belediyeye kayyum atandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro ilçe belediyeleri ile Şırnak'ın İdil ilçe belediyesi ve Tunceli'deki Akpazar belde belediyelerine kayyum atandı.

HAZRO VE YENİŞEHİR'DE GÖREVLENDİRİLEN İSİMLER

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Çevik'in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner, Diken'in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi görevlendirildi.

POLİS BELEDİYE BİNASINI ÇEMBERE ALDI

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe belediyesine sabah erken saatlerinde gelen polis ekipleri çevre emniyeti aldı. Etrafta kuş uçurtmayan polis ekipleri, gerekli önlemleri alırken detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı öğrenildi.

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçe belediyesi, Kayapınar ilçe belediyesi ile Sur ilçe belediyelerine de terör soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı.

AW853856_03

Kaynak: İHA

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Babasının otomobilini kaçırdı, suçu babasına attıBabasının otomobilini kaçırdı, suçu babasına attı
Evde yangın çıktı: 1 kişi yaralandı, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendiEvde yangın çıktı: 1 kişi yaralandı, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yenişehir Belediyesi Diyarbakır kayyum

En Çok Okunan Haberler

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta zorunlu olarak başlıyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta zorunlu olarak başlıyor

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

Başkent’te alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı: 1 yaralı

Alevlerden kurtulmak için balkondan atladı!

Endonezya'da polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendi

Endonezya'da polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendi

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.