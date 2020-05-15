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  4. HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak, gözaltına alındı

HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak, gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 19:34 | Son Güncelleme

Muş'un Korkut ilçesine bağlı HDP’li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak, gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında terör soruşturması yürütülen HDP Altınova Belediye Başkanı Casim Budak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürülen Budak’ın işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri tarafından Altınova Belediyesi'nde geniş güvenlik önlemi alınarak arama gerçekleştirildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Budak’ın yerine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık’ı görevlendirdi.

(İHA)

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