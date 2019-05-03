HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel belediye şirket çalışanlarının son günlerde haklarından feragat ederek istifalarının istenmesi iddiaları hakkında açıklama yaptı.

MHP'li Adıgüzel, açıklamasında belediye çalışanlarının işten çıkarılmak istendiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Burada dağ kanunları geçmez Ayhan Bilgen! Senin belediye başkanlığın bizim için yok hükmündedir. Siyasi görüşü ne olursa olsun belediye de hakkıyla, alnının teriyle çalışanın her zaman yanında olacağız ve hiç birini sizin o eli kanlı siyasetinize yedirtmeyeceğiz. Senin dağ kadrona belediye de yer açtırmak için bunları yaptığını biliyoruz"

"İŞ TEKLİFİ YAPACAĞIM"



Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen ise sosyal medyadan MHP'li Adıgüzel'e "Beni belediye başkanı olarak tanımayan MHP Kars İl başkanına iş teklifi yapacağım. Hayırlı cumalar" diye yanıt verdi.

Beni belediye başkanı olarak tanımayan MHP Kars İl başkanına iş teklifi yapacağım. Hayırlı cumalar. . — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) 3 Mayıs 2019



