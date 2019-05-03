HABER

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 08:46 | Son Güncelleme

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen sosyal medya hesabı üzerinden, kendisini belediye başkanı olarak tanımadığını açıklayan MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel'e iş teklifinde bulunacağını açıkladı.

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel belediye şirket çalışanlarının son günlerde haklarından feragat ederek istifalarının istenmesi iddiaları hakkında açıklama yaptı.

MHP'li Adıgüzel, açıklamasında belediye çalışanlarının işten çıkarılmak istendiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Burada dağ kanunları geçmez Ayhan Bilgen! Senin belediye başkanlığın bizim için yok hükmündedir. Siyasi görüşü ne olursa olsun belediye de hakkıyla, alnının teriyle çalışanın her zaman yanında olacağız ve hiç birini sizin o eli kanlı siyasetinize yedirtmeyeceğiz. Senin dağ kadrona belediye de yer açtırmak için bunları yaptığını biliyoruz"

1856

"İŞ TEKLİFİ YAPACAĞIM"

Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen ise sosyal medyadan MHP'li Adıgüzel'e "Beni belediye başkanı olarak tanımayan MHP Kars İl başkanına iş teklifi yapacağım. Hayırlı cumalar" diye yanıt verdi.


PARTNERKıskançlık krizi çıktı!Kıskançlık krizi çıktı!
Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...
MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıtMHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt
Anahtar Kelimeler:
Ayhan Bilgen Kars MHP HDP tolga adıgüzel yerel seçim 2019 seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan final sürprizi!

Çukur'dan final sürprizi!

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Diğer Haberler
Savcı Sayan bugün taburcu edilecek

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

Mahir Ünal: CHP hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor

AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.