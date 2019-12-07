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HDP'li Başkale Belediyesine kayyum atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 09:32 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale Belediyesi Başkanı HDP’li Erkan Acar’ın gözaltına alınmasının ardından yerine Başkale Kaymakamı Asım Solak kayyum olarak atandı.

HDP'li Başkale Belediyesine kayyum atandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Başkale İlçesi Belediye Başkanı Erkan Acar’ın hakkında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/6714 sayılı soruşturmasının devam etmesi nedeniyle adı geçenin bu dosya kapsamında gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, hakkında terör suçları kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6714 sayılı soruşturma ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olması ve gözaltı sürecinin devam etmesi göz önünde bulundurularak; Anayasanın 127’ nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’ nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle Belediye Kanununun 45/2 ve 46’ncı maddeleri gereği Başkale Kaymakamı Asım Solak Başkale Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

(İHA)

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Van Başkale HDP belediye kayyum

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