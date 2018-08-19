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HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Adıyaman'da mermer ocağının yakılması ve devamındaki 4 askerin şehit olduğu terör olaylarında yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in cebinden “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıktığı iddia edildi.

Geçtiğimiz gün Kömür beldesine bağlı Kaşköy'de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarda PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir gözaltına alınmıştı.

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Gözaltına alınan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in kıyafetinin cebinden bir adet, “Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer” yazılı not çıktığı belirtildi. Sorgusunda notun amacı ve nereden geldiği sorularının da yönelttildiği HDP'li Özdemir, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Özdemir’in adliyede işlemleri devam ediyor.

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Cebinde not çıktığı iddia edilen HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir’in kızı Suna Özdemir’in ise PKK'ya katıldığı 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki yapılan operasyon sonucunda ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.

İHA

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HDP Adıyaman şehit kömür Mahmut Özdemir gerger

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