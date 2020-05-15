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HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı, belediyelere kayyum atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 07:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Görevden alınan isimler sabah saatlerinde gözaltına alındı. Öte yandan Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş da gözaltına alındı.

Görevden alınmalar sonrası Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar, belediye başkanı olarak görevlendirildi.

Öte yandan sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi’ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.

HDP'Lİ IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

(DHA/İHA/AA)

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