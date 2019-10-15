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HDP'li belediyelere operasyon! Hakkari, Yüksekova ve Erciş belediye başkanları gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 08:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı ve Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı.

Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP’li İrfan Sarı, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor.

Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.

ERCİŞ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

15 Ekim günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 4 şüpheliye yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Başkan Vekili Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ve Başkan Yardımcısı Hücret Kandemir yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Van erciş belediye başkanı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Topunu alın. Vatan hainleri.
Tek tek hepsini tıkın Allah aşkına hakettikleri sıçan deliklerine
kim bilir ne basİTLİK yapmıştır...
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