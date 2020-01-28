HDP'li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına sert tepki

Öcalan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'da yaşanan depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 67 saat sürdüğünü, büyük bir depremde arama kurtarmanın ne kadar süreceğinin bilinmediğini söyledi.

"BURADAN BİRİ SİYASİ RANT SAĞLAMA PEŞİNDEDİR"

Ergani Belediyesi'nin araçlarıyla gönderilen yardım malzemelerinin Elazığ'a sokulmadığını belirten Öcalan, "Acının, siyaset üstü bir yaklaşımla ele alınmasını istiyoruz ama Elazığ Valiliğinin partimize yaklaşımı kabul edilebilir değildir. Ergani ve birçok belediyemiz yardım kampanyası yürütmektedir. Maalesef bu yardım ve dayanışma kampanyasında bile bir bölücülük vardır. Buradan bir siyasi rant sağlama peşindedir." değerlendirmesini yaptı.

Devletin yardımlaşma konusuna siyaset üstü bakması gerektiğini vurgulayan Öcalan, "Yardımların AFAD üzerinden koordine edileceği söyleniyor. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları Elazığ ve Malatya halkıyla dayanışma içerisinde olmak istiyor, kendi yardımlarını kendi elleriyle dağıtmak istiyorlar. Ama tüm alanları bir kenara bıraktık, duyguda bile tekelleşme var." diye konuştu.

