HDP'li Beştaş'tan 'HDP'ten hukuken kapanacaktır' diyen Özkan'a tepki

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladığını anımsatarak, "Eylem planı açıklandığı saatlerde küçük ortak da eylem halindeydi aslında. Başka bir salonda kapatma korosu ve terörü lafları yine yükseldi. Gürültü çıkarmaya devam ediyordu." ifadesini kullandı. "HERHALDE CAHİT ÖZKAN YARGITAY BAŞSAVCISI OLARAK ATANDI" AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın HDP'nin kapatılması tartışmalarına ilişkin açıklamasına değinen Beştaş, "Doğrusu nasıl izah edelim bilmiyoruz. Herhalde Cahit Özkan, Yargıtay Başsavcısı olarak atandı." diye konuştu. Beştaş, "Mevcut rejim, bir salonda 'Ezeriz, yıkarız, geçeriz' diye konuşurken bir başka salonda insan hakları hikayesi anlatıyor. Çerçi gibi, 'hem faşizm, popülizm hem de biraz demokrasi satarım' diyor aslında." sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsan haklarında çağ atladık" ifadesini kullandığını dile getiren Beştaş, "Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını uygulamayan, hukuksuzlukta ısrar eden bir iktidar şimdi İnsan Hakları Eylem Planı açıklıyor." diye konuştu.

AK Parti'den flaş açıklama: HDP hem siyasi olarak hem de hukuken de kapanacaktır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 2020 yılı bilançosuna göre, Türkiye'nin ifade özgürlüğü alanında Avrupa'da en çok ihlal alan, mahkum edilen ülke konumunda olduğunu anlatan Beştaş, "Rekoru kimseye bırakmıyor. Genel davalarda da Rusya'dan sonra ikinci sırada. İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayanların bu istatistikten haberi var mı? Bu eylem planını hazırlayanlar ya hukukçu değil ya bu ülkede yaşamıyorlar gerçekten." ifadelerini kullandı. "EĞİTİM ŞART DİYORUZ" İnsan Hakları Eylem Planı'nda eğitim konusunun da olduğunu dile getiren Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yargı, kolluk mensuplarının ve alanda çalışanların eğitilmesi meselesi var. Doğrusu on yıllardır bu eğitimler yapılıyor ama bu eğitimlerden hiçbir sonuç görmedik. Eğitimler aleyhe etki yapıyor, daha çok insan hakkı ihlal ediliyor. Bu konuda bir önerimiz var. Büyük ortak ve küçük ortak kendilerini eğiteceklerse buna hiçbir itirazımız yok. Eğer İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, insan hakları eğitimine girecekse, büyük ve küçük ortağın bütün yetkilileri, vekilleri, yöneticileri girecekse biz buna itiraz etmeyeceğiz. Eğitim şart diyoruz."

İnsan Hakları Eylem Planı'nın 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti kapsadığını aktaran Beştaş, eylem planının tek ciddi yanının bu olduğunu savundu. Beştaş, "Demek ki 50 temada 393 başlıkta sorun var. Bu, iktidarın bir itirafı niteliğinde. 'Bunlarda sorun var, biz bunları ihlal ettik ve düzenleyeceğiz.' diyorlar." dedi. Beştaş, eylem planının Avrupa Birliği ile (AB) yapılan bir proje kapsamında olduğunu belirterek, "AB fonlarıyla destekleniyor. Daha önceden aslında bu eylem planının ne zaman açıklanacağı takvim olarak belli. Yani aslında insan haklarının da ticareti yapılıyor. Buradan da para alınıyor ve bu doğrultuda proje kapsamında bu yapılıyor." diye konuştu. Pandemi tedbirleri kapsamında normalleşme adımlarının açıklandığını anımsatan Beştaş, aşı konusunun ve verileri açıklamanın yönetilemediğini savundu. Beştaş, "Şimdi gelmişler normalleşme adımları atıyorlar, buna da kimse itibar etmiyor. Bir yıldır insan sağlığı korunmadı aslında. AKP iktidarının politikasında toplum esas değil. Sağlık sistemlerini korumaya çalıştılar. Bunu da satır aralarında sıklıkla gördük." görüşünü savundu.

Normalleşmeye ilişkin açıklanan haritadaki renklere değinen Beştaş, AK Parti'nin kongre yaptığı bütün illerde vatandaşın ölümle, hastalıkla burun buruna olduğunu ileri sürdü. "HADDİNİ BİLECEKSİN" HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın bir sosyal medya paylaşımına yönelik saldırı yapıldığını belirten Beştaş, "Saldırıyı başlatan bir insan müsveddesi, yaratık, MHP'li bir isimdi. Kendisine buradan şunu söylüyoruz, önce haddini bileceksin. Pervin Buldan, hayatını kadın ve insan hakları mücadelesine adayan bir arkadaşımızdır, Eş Başkanımızdır. Milyonlarca insanın temsilcisi ve iradesidir." dedi. Meral Danış Beştaş, bu konuda henüz hiç kimseden bir açıklama duymadıklarının ifade ederek, "Bu MHP'li isim hakkında bir soruşturma var mı? Hayır, duymadık, soruşturma yok. Geçen hafta AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik yine aynı şekilde ağır, kabul edilemez, cinsiyetçi saldırı sonucu bir avukat tutuklandı. Onu destekliyoruz. Bu saldırılara karşı derhal yargı harekete geçmelidir ama bu konuda çifte standardı kabul edemeyiz." diye konuştu.