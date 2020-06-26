HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

S\u00f6z konusu vekilin tedavisinin devam etti\u011fi ve durumunun iyi oldu\u011fu da belirtildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u0130zleyiciler \u015fok oldu! Battaniye alt\u0131nda ili\u015fkiye girdilerFuhu\u015f \u00e7etesinin i\u011fren\u00e7 tuza\u011f\u0131! 'Mas\u00f6z' ilan\u0131 vererek kand\u0131rm\u0131\u015flarAkdeniz \u00dcniversitesi personel al\u0131m\u0131: \u0130\u015eKUR'dan 82 i\u015f\u00e7i al\u0131m\u0131 yap\u0131lacak