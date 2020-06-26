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  4. HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre HDP, bir vekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Söz konusu vekilin tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu da belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

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