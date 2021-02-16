HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP'li Buldan'dan Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama

HDP'li Buldan'dan Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama

16.02.2021 18:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
HDP'li Buldan'dan Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AKP milletvekiline 'Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar.' dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün TBMM Genel Kurulu'nda Gara ile ilgili konuşmasındaki kendisine yönelik sözlerini hatırlattı.

Pervin Buldan, "Bugün Meclis Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AKP milletvekiline 'Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar.' dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır." değerlendirmesini yaptı.

Son Dakika: Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladıSon Dakika: Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık'ın, Grup Başkanvekili olduğu dönemde kendisini aradığını ve alıkonulan bir askerin annesinin kanser hastası olduğunu ve oğlundan haber almak istediğini söylediğini ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"Müzakere ve çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemdi. Konuyla ilgili olarak eğer bir bilgiye ulaşılabilirse mutlaka paylaşacağımı kendisine ifade ettim. Alıkonulan askerin sadece sağlığının iyi olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıldı ve Çalık'a 'Sağlığı iyiymiş. Umarım en kısa zamanda bırakılır. Biz elimizden geleni yapıyoruz.' şeklinde bir paylaşımda bulundum. Aramızda geçen diyalog bundan ibarettir. Bunun dışındaki iddialar asla doğru değildir." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Savcı nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?Savcı nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Eskişehir’de korkunç olay! Anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu

Eskişehir’de korkunç olay! Anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya dili Türkçe' diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Gara şehitleri Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı son yolculuğuna uğurlandı

Gözyaşları sel oldu! Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

İkranur Tirsi'nin babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşları içinde izledi

Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşları içinde izledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.