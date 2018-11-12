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HDP'li Buldan'dan Meral Akşener'in 'gizli görüşme' açıklamasına yanıt!

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 02:28 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener'in, "AK Parti ile HDP gizli görüşmeler yapıyor." iddiasını yalanlayarak, "Böyle bir görüşme mümkün değil." dedi.

HDP'li Buldan'dan Meral Akşener'in 'gizli görüşme' açıklamasına yanıt!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yerel seçimlere ilişkin, "AK Parti ile HDP gizli görüşmeler yapıyor." iddiasını yalanladı. Buldan, "Milletvekili arkadaşlarımızı cezaevinde tutan bir zihniyetle görüşmemiz mümkün değildir." dedi.

HDP'DEN YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan,HDP Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda konuştu. Buldan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinde kadın adayların ön planda olacağını söyledi.

Buldan, "Tüm kadınlara çağrımdır, yerel seçimlerde herkes aday olsun. Kadınların gücünü bir kez daha ortaya koymaya çağırıyoruz. Kadın arkadaşlarımı başta belediye eş başkanlıkları olmak üzere, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklarda siyaset yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GİZLİ GÖRÜŞME İDDİALARINI YALANLADI

Cumhuriyet'in haberine göre daha sonra Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen HDP Ankara 2'nci İl Kongresi'ne de katılan Pervin Buldan , burada yaptığı konuşmada da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "AK Parti ve HDP gizli görüşmeler yapıyor" iddialarına cevap verdi. Buldan, "Milletvekili arkadaşlarımızı cezaevinde tutan bir zihniyetle görüşmemiz mümkün değildir." dedi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, "AK Parti ile HDP arasında el altından, masanın altından ve yarın Dolmabahçe Sarayı'na ulaşabilecek görüşmelerin yapıldığını biliyorum ve bunu kamuoyuyla paylaştım. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ‘münakaşa’ demesi bunu değiştirmez. 'Megri Megri' türküsünü söylediklerini ne çabuk unuttuk. Sayın Kalın ve AK Parti unutmuş olabilir ama biz unutmadık" ifadelerini kullanmıştı.


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