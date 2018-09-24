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HDP’li eski vekil İbrahim Ayhan'ın cenazesi Türkiye’ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 07:09 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili İbrahim Ayhan’ın cenazesi, otopsi yapılıp toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

HDP’li eski vekil İbrahim Ayhan'ın cenazesi Türkiye’ye getirildi

HDP eski Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın cenazesini taşıyan araç, akşam saatlerinde Silopi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı'na ulaştı. Cenaze aracı buradan otopsi işlemleri nedeniyle beraberinde Ayhan'ın eşi Rezan Ayhan ve HDP Eşbaşkan Yardımcısı Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Mardin milletvekilleri Mithat Sancar ve Pero Dündar’ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

ANNESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Yoğun güvenlik önlemleri altında Silopi Devlet Hastanesi'ne getirilen Ayhan'ın cenazesi morgo konulurken, annesi ve kardeşleri Kürtçe ağıtlar söyledi. Anne Ayhan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Ancak Silopi Devlet Hastanesi'nde İbrahim Ayhan'ın cesedine otopsi yapılamayacağı, bu nedenle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülmesi gerektiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Ayhan'ın ailesi ve HDP milletvekilleri, Silopi Devlet Hastanesi önünde bekleyişini sürdürüyor.

İbrahim Ayhan'ın otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'da toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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